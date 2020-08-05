«Борзому» бизнесмену грозит до 6 лет за обещание «оторвать головешку» редактору газеты

Напомним, конфликт начался после публикации в «Борзинской газете» статьи о некачественно построенном на бюджетные деньги заборе вокруг парка.
«30 июня 2020 года редактор газеты опубликовала в аккаунтах газеты в социальных сетях информацию о некачественной постройке ограждения городского парка, построенного местным предпринимателем», — рассказали в ведомстве.
В этот же день бизнесмен 1973 года рождения пришел в редакцию газеты, где угрожал и требовал забыть про забор.
После угроз редактор не испугалась и рассказала об этом в соцсетях. Оказалось, что разговор она записала на диктофон — мужчина ее обматерил и пообещал «звездануть» и «оторвать головешку».
Примечательно, что конфликт произошел из-за слова «халтура».
«Когда я узнала о том, что забор упал, пошла посмотрела сама <…> Я не специалист, но лично мое мнение — это просто халтура <…> Я пошла от парка мимо районной больницы, посмотрела на забор, который был построен в прошлом веке: стоял и будет стоять, с ним ничего не будет», — рассказала редактор.
Следователи выясняют все обстоятельства, бизнесмену грозит до 6 лет лишения свободы.