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Жизнь

Бот «Тинькофф банка» посоветовал клиентке отрезать пальцы

Чат-бот «Тинькофф банка» посоветовал клиентке отрезать себе пальцы. Женщина рассказала об инциденте в социальных сетях.

Телефон.
Телефон.
CC0

Анна Васильева опубликовала пост с комментарием бота на запрос о неработающем сканере отпечатков пальца в приложении. Бот по имени Олег лаконично ответил «Пальцы бы вам отрезать».

Сотрудники банка отреагировали на ситуацию только после публикации скриншота: «Извините за неудобства, голосовой помощник у нас немного с характером и учится на открытых данных. Иногда такое проскакивает. Безусловно, не хотели причинять неудобств. Коллегам информацию передадим».

Чат-бот Олег был запущен «Тинькофф банком» в июне 2019 года. Бот обучается с привлечением суперкомпьютера «Колмогоров», пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что клиент «Сбербанка» также получил неоднозначный пароль. Банк признал ошибку не сразу.

Своеобразный искусственный интеллект в кредитных учреждениях.

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