Боярский пристыдил артистов, просящих льгот у государства

«Мне кажется, для мужчины это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом», — сказал артист.
Боярский назвал просьбы о материальной помощи неприемлемыми. Актер сказал, что сам бы не стал просить о господдержке, назвав ее непозволительной роскошью. Он считает, что потерявшим работу коллегам можно помочь, но, по собственному заверению, не смог бы принять эту поддержку и нашел бы другую работу.
«Первое, что в голову приходит, — пошел бы водить машину», — сказал Боярский.
О финансовых трудностях в сфере развлечений из-за пандемии коронавируса заявили сразу несколько российских знаменитостей. Так, Елена Воробей попросила о льготах для артистов на продукты, Иосиф Пригожин пожаловался на потерю доходов у артистов. Проблему также признал и Лев Лещенко.