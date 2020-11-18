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18 ноября
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Жизнь

Боярский пристыдил артистов, просящих льгот у государства

Актер Михаил Боярский призвал лишившихся дохода артистов искать другие способы заработка, а не требовать господдержки, пишет РИА Новости.

Михаил Боярский, Борис Алушкин, Владимир Климов и Карен Шахназаров.
Михаил Боярский, Борис Алушкин, Владимир Климов и Карен Шахназаров.
опубликовано Викторией Гальцевой vk.com/id188841384

«Мне кажется, для мужчины это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом», — сказал артист.

Боярский назвал просьбы о материальной помощи неприемлемыми. Актер сказал, что сам бы не стал просить о господдержке, назвав ее непозволительной роскошью. Он считает, что потерявшим работу коллегам можно помочь, но, по собственному заверению, не смог бы принять эту поддержку и нашел бы другую работу.

«Первое, что в голову приходит, — пошел бы водить машину», — сказал Боярский.

О финансовых трудностях в сфере развлечений из-за пандемии коронавируса заявили сразу несколько российских знаменитостей. Так, Елена Воробей попросила о льготах для артистов на продукты, Иосиф Пригожин пожаловался на потерю доходов у артистов. Проблему также признал и Лев Лещенко.

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