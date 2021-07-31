Сильная алтайская пенсионерка поразила всех и установила мировой рекорд

Жительнице Алейска Валентине Бородиной 67 лет. Легкой атлетикой женщина занимается с самого детства. А вот уже в университете подсела еще на одну из дисциплину этого спорта — толканием ядра. Сейчас у нее другое увлечение.

Как сообщает «Катунь 24», после выхода на пенсию у Валентины Бородиной появилось больше времени на любимые занятия. Правда уже не легкой атлетикой, а пауэрлифтингом.



Таким, казалось бы, не женским спортом она занимается уже больше трех лет. В апреле этого года выполнила норматив мастера спорта и установила мировой рекорд по жиму лежа в своей возрастной и весовой категории: подняла штангу весом в 60 килограммов.

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Для поддержания спортивной формы Валентина следит за питанием. В её ежедневных тренировках: становая тягаподъем на бицепсотжиманиябицепс блок и другие. Спортсменка обращает внимание: тренироваться надо систематически и чередовать силовые упражнения с кардионагрузками.Валентина не собирается останавливаться на достигнутом. В планах на ближайшие полтора года — выполнить норматив мастера спорта международного класса: выжать около 75 килограммова также освоить новое упражнение и выполнить норматив на кандидата в мастера спорта по жиму штанги стоя.