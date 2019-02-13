Бойцы снежного десанта увидели, как готовится к запуску мощнейший завод по производству плит МДФ

Отряд снежного десанта «Белые медведи» побывал на экскурсии на одной из крупнейших строек Алтайского края — Павловском деревообрабатывающем комбинате (входит в ЛХК «Алтайлес» ). Мощнейший в Сибири завод по производству МДФ плит стал профориентационной площадкой для будущих специалистов. Посещение завода участниками снежного десанта Алтайского государственного политехнического университета им. И.И. Ползунова организовали в рамках их работы в Павловском районе.

На обзорной полуторачасовой экскурсии бойцы ОСД «Белые медведи» в сопровождении главы Павловского района Антона Воронова прошли по маршруту технологического процесса: от места получения сырья до склада готовой продукции. Руководитель отдела производства лесной холдинговой компании «Алтайлес» Алексей Гильманов рассказал гостям, что для выпуска готовой продукции будет использоваться два вида сырья: отходы лесопильного производства (щепа, опилки, порубочные остатки) и низкосортная древесина, которая не подходит для изготовления пиломатериалов. Он также подчеркнул, что с запуском завода безотходной будет не только переработка древесины, но и само производство: «Благодаря современной системе аспирации воздух из производственных помещений с частицами мелкой пыли будет уходить в специальные фильтры. Очищенный от примесей воздух будет выводиться назад в атмосферу, а отфильтрованные твердые частицы станут топливом для энергоцентра. Таким образом на производстве будет организована полная утилизация всех отходов».

Экскурсия. Фото: ЛХК «Алтайлес»

Большое внимание было уделено вопросам трудоустройства. Алексей Гильманов поделился, что нехватка профильных специалистов все еще ощущается: «Линия полностью автоматизирована, все оборудование новое, европейское. И найти профильных специалистов, которые имели бы опыт работы с ним, достаточно сложно. Поэтому мы готовы принять на работу выпускников, с целью их дальнейшего обучения и роста в рамках предприятия».

К тому же для молодых специалистов на Павловском ДОКе предусмотрены все условия. Это подчеркнул и глава Павловского района Антон Воронов: «Предприятие предлагает не только достойную оплату труда и возможности роста, но и обеспечивает приезжих специалистов новым жильем».

Напомним, что параллельно со строительством завода в селе Павловск началась застройка нового поселка для сотрудников комбината. Полным ходом идет возведение первого многоквартирного дома на 12 семей. Всего проект включает 24 дома: два многоквартирных, шесть таунхаусов, дома по индивидуальным проектам площадью 100−200 м2, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и спорта.

Экскурсия на Павловском деревообрабатывающем комбинате. Фото: ЛХК «Алтайлес»

Влад Зинченко,

боец снежного десанта «Белые медведи»:

Очень понравилась подача информации. Был интерес слушать и задавать вопросы. Больше всего, конечно, впечатлили масштаб завода, современное оборудование. Считаю, что для промышленности Алтайского края это будет большой шаг вперед.

Справка

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» — молодежная волонтерская акция, направленная на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность населения и формирование приверженности к здоровому образу жизни. С 1 по 10 февраля в 19 муниципальных районов Алтайского края работало 19 студенческих отрядов. Всего участниками «Снежного десанта — 2019» стало 450 студентов и аспирантов Алтайского края.