«Боженька, помоги!»: как самый занесенный район на Алтае вновь готовится к непростой зиме

В Змеиногорском районе, который прошлой зимой утопал в снегу, а некоторые жители могли выбираться на «волю» на дровнях, уже вовсю метут метели. В декабре станет понятно: повторится ли такая ситуация вновь или нет. Между тем, техники в районе больше не стало. Надеются местные власти на помощь соседей, отзывчивых людей и милость природы.

Почему в районе не прибавилось техники

Вся мощь дорожной техники юга Алтайского края сосредоточена в Рубцовске, где базируется Юго-Западное ДРСУ. Она обслуживает все главные дорожные направления этой части региона.

Прошлогодняя жутко снежная зима показала — возможности предприятия нужно усиливать. Не хватило тогда и оперативного реагирования, считают власти на местах.

Самим районам, среди который и Змеиногорский с сугробами по крыши домов, из новой техники так ничего и не досталось.

Благоустройство и подготовка к зиме.

Глава местной администрации Евгений Фролов не скрывает: еще в январе 2020 года, когда к ним приезжал губернатор Томенко, вопрос ее покупки обсуждался.

Но уже тогда было ясно — содержать большой парк техники при вечно дефицитном бюджете попросту не на что. В настоящий момент в распоряжении змеиногорцев 18 единиц. Хватает ли этого, глава района отвечает уклончиво.

Тем не менее, вся она отремонтирована и готова к зимним боям. В конце октября снегоуборщики уже выходили на «передовую» — чистили дороги от первого снега и боролись с наледью.

На трассе гололед. vk.com/rubcovsk_incident

Константин Долгунов, руководитель змеиногорского филиала «Юго-Западного ДРСУ», объясняет: в случае крайней необходимости выручить смогут соседи — Третьяковский и Локтевский районы.

По его словам, погодные условия в эти трех территориях могут быть совершенно разные. Например, когда в Змеиногорске бушуют метели, в Горняке может быть вполне ясно.

На выручку друг другу районы приходили еще в прошлом году, когда было совсем не невмоготу. Теперь же такая схема взаимодействия официально закреплена, сформированы дежурные бригады.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

Что происходит в селах

Для сельсоветов Змеиногорского района каждая зима — суровое испытание. Как такового парка собственной техники они не имеют. В лучшем случае в наличие есть какой-нибудь тракторенок. Зато забот, как снега — выше крыши.

Карамышенскому сельсовету, в который входят три поселка, в прошлом году повезло: из выделенного дорожного фонда удалось сэкономить миллион.

Летом 2020 года эти деньги должны были пойти на асфальтирование одной из центральных улиц.

Когда в конце декабря 2019 года грянули метели и села надо было в круглосуточном режиме чистить, солидная сумма быстро растворилась — полностью ушла на аренду необходимой техники у частника.

Сейчас в «кубышке» у запасливого главы сельсовета Владимира Девятилова есть 100 тыс. рублей на непредвиденные антиснежные расходы.

Но долго с такими резервами не продержишься. Глава надеется на дополнительную финансовую помощь со стороны района и милость природы.

«Боженька, помоги!», — приговаривает он.

Евгений Фролов добавляет: когда в сельские котельные идет трактор, он тоже помогает в уборке снега — так уж заведено. Подсобят в этом и районные дорожники, которые, прочистив близлежащие направления, часто убирают снег и в селах.

Было бы еще куда его вывозить. Со снегоотвалами в районе все по-прежнему сложно, признается глава. И добавляет: «Будет опять такая же снежная зима — могут периодически возникать проблемы».

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

На кого еще можно рассчитывать

В Змеиногорском районе есть свой рейтинг самых заносимых сел, в нем значится Утка, Никольское, Предгорный и другие, к которым в непогоду пробиться труднее всего.

Как не парадоксально, но местные жители в такие сложные моменты сами просили их не откапывать. По накатанным снежным настам к ним проходили снегоходы, вездеходы МЧС и гужевые повозки.

Стоит только наст этот убрать — блокада будет полнейшая.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

По «дорогам жизни» тогда успешно пробирались волонтеры — это местные жители на своих снегоходах. Таких в районе оказалось около десятка.

Евгений Фролов рассказывает, что был среди них, например, один сотрудник районного ГИБДД. Днем он в непростых погодных условиях выполнял свои обязанности, а затем помогал людям, не жалея ни времени, ни сил.

Бескорыстный труд таких людей администрация отблагодарила. Этой зимой, если понадобится, они вновь готовы прийти на помощь.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

Как обстоят дела с погодой

Практика показывает, что в ноябре в Змеиногорском районе непривычно холодно. В этот период столбик термометра может опускаться до уровня крещенских морозов. К этому местные уже привыкли.

Зато в декабре начинается самое «веселье»: снег может валить вообще не переставая. В прошлом году за месяц здесь выпала трехмесячная норма осадков.

Евгений Фролов,

глава администрации Змеиногорского района:

Не оправдываясь, говорю: сколько бы техники не было, как с таким снегом справляться.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

Как зимой противостоять пандемии

Прошлая зима в Змеиногорском районе хоть и была крайне сложной, но тогда хотя бы не было коронавируса. Теперь же и без снега обстановка напряженная.

Евгений Фролов объясняет: подъезды к больницам и ФАП в сложившихся условиях теперь считаются жизненноважными. Их будут чистить в первую очередь. Что касается транспортировки больных, то здесь, как говорится все средства хороши.

«Может это кому-то режет уши, но я скажу. Если придется, будем людей и на волокушах в пряжке вывозить», — добавляет глава.

Как губернатор Томенко съездил в южные районы края altapress.ru

Что в районе с теплом

Снег снегом, но зимой в домах жителей должно быть еще и тепло. Отопительный сезон в Змеиногорском районе начался поэтапно с 25 сентября. Благо без серьезных сбоев.

Главное события нынешнего сезона — новая модельная котельная в селе Барановка, на которую было потрачено 62,3 млн рублей. Еще 56 млн — на замену ветхий сетей. Ожидается, что уже этой зимой котельная начнет приносить прибыль.

Благоустройство и подготовка к зиме.

Межу тем, в списке убыточных еще остается немало тепловых объектов. Главная их проблема — серьезная изношенность оборудования и как следствие — большой расход угля.

Для примера, на новой котельной Барановки его теперь нужно в половину меньше, чем раньше.

Есть у местных властей еще одна задумка — в маленьких населенных пунктах устанавливать роботизированные котельные с полностью автоматической подачей угля. Присутствие кочегара не требуется, он может приходить раз в 3−5 дней.

Уголь. СС0

По словам Евгения Фролова, в крае такое оборудование уже имеется. Для Змеиногорского района это пока лишь мечта.