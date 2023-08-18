18 августа
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Жизнь

Браконьер в Алтайском крае стал плохо спать после убийства лося

52-летнего жителя Первомайского района замучила совесть из-за браконьерства, и он сдался полиции, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лось.
Лось.
СС0

Сначала в полицию обратился егерь, который сообщил, что нашел тушу убитого животного недалеко от села Сорочий Лог.

На место происшествия приехали правоохранители, которые забрали мертвое животное, фрагмент пули и гильзы.

А через несколько дней в дежурную часть пришел мужчина, который написал явку с повинной и во всем признался. У него провели обыск, изъяв оружие и патроны.

Сам браконьер признался, что после отстрела животного плохо спал, и его мучили угрызения совести.

Ущерб, нанесенный лесничеству, составил 80 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело за незаконную охоту.

Ранее жители алтайского села обеспокоились угрозой исчезновения озера из-за браконьеров. Жители села Константиновка пожаловались, что неизвестные круглосуточно вылавливают рачков артемии.

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