Престон Браун в рамках показательного турнира во Флориде 21 апреля сыграет с Адрианом Андреевым. Вновь победа в этой паре достанется болгарину?

Престон Браун

Браун на текущих соревнованиях провел шесть поединков, в трех из которых он праздновал победу. В двух партиях американец разобрался Эваном Кингом (4−1, 4−3) и дважды обыграл Джеймса Серретани — сначала со счетом 4−1, 4−2, а затем — 4−1, 4−1. Со своим предстоящим соперником Браун встречался накануне и уступил ему в трех сетах (4−2, 1−4, 0−4).

Адриан Андреев

Андреев неплохо выглядит на текущем турнире. В активе болгарского теннисиста четыре победы в пяти сыгранных матчах. По ходу соревнований Адриан обыграл Эвана Кинга (4−1, 4−0), Эмметта Уорда (4−2, 4−0), Престона Брауна (2−4, 4−1, 4−0) и главную звезду текущего турнира итальянца Паоло Лоренци (2−4, 4−3, 4−2).

Статистика и личные встречи

По личным встречам ведет Андреев со счетом 1−0.

В последних пяти матчах Андреев одержал четыре победы, Браун — три.

Прогноз

Буквально вчера теннисисты провели свой первый очный поединок. Андреев уступил в первой партии со счетом 2−4, но затем взял две последующие со счетом 4−1, 4−0. Ожидаем, что болгарин вновь одержит победу в предстоящей игре и она получится более спокойной для него, чем в минувший раз.

Прогноз vseprosport.ru — победа Андреева с форой (-3) гейма за коэффициент 1.75.