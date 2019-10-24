Бразилец оставил сына умирать и спустил на проституток пожертвованные на лечение деньги

Отец и мать мальчика собирали деньги на лечение сына с 2018 года. Каждая доза необходимого мальчику препарата стоила 90,5 тысячи долларов. Почти за год они собрали в социальных сетях 248 тысяч долларов.
Деньги лежали на счетах, каждый из родителей управлял половиной. В мае 2019 года отец сообщил, что уезжает по работе, почти не стал навещать семью. Жена заметила, что со счетов пропадают крупные суммы, и обратилась в полицию.
Отца мальчика нашли и арестовали в роскошном отеле. За два месяца жизни там он потратил 150 тысяч долларов, тратя деньги на дизайнерскую одежду, часы, наркотики, выпивку и доступных женщин.
Мальчику пришлось ждать до августа, чтобы получить дозу препарата по льготам от государства. В октябре ребенок умер.