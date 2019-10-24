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Жизнь

Бразилец оставил сына умирать и спустил на проституток пожертвованные на лечение деньги

Двухлетний мальчик Мигель умер в Бразилии от спинальной мышечной атрофии после того, как его отец украл часть денег, пожертвованных на лечение, и потратил их на развлечения, выпивку и проституток. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на португальское издание pleno.news.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Отец и мать мальчика собирали деньги на лечение сына с 2018 года. Каждая доза необходимого мальчику препарата стоила 90,5 тысячи долларов. Почти за год они собрали в социальных сетях 248 тысяч долларов.

Деньги лежали на счетах, каждый из родителей управлял половиной. В мае 2019 года отец сообщил, что уезжает по работе, почти не стал навещать семью. Жена заметила, что со счетов пропадают крупные суммы, и обратилась в полицию.

Отца мальчика нашли и арестовали в роскошном отеле. За два месяца жизни там он потратил 150 тысяч долларов, тратя деньги на дизайнерскую одежду, часы, наркотики, выпивку и доступных женщин.

Мальчику пришлось ждать до августа, чтобы получить дозу препарата по льготам от государства. В октябре ребенок умер.

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