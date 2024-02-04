4 февраля
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Жизнь

Бригады скорой помощи оснастили тревожными кнопками в Рубцовске

Тревожные кнопки в рамках эксперимента ввели в рубцовских бригадах скорой помощи, сообщает "Вести Алтай".

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Эксперимент, по словам главного врача одной из станций скорой медицинской помощи, удался: наряд Росгвардии приезжает очень быстро.

Тревожные кнопки распространят на бригады скорой помощи по всему краю. Ими оснастят 65 бригад Барнаула. Они будут работать в Новоалтайске, в Павловском и Первомайском районах. 27 бригад оснастят сигналом в Бийске.

Силовики во время тестирования добирались до медиков за 5-7 минут.

Ранее мы писали, как в Алтайском крае будут защищать фельдшеров скорой помощи. Медики будут вести видеофиксацию вызова, а на свои телефоны установят тревожную кнопку для вызова Росгвардии.

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