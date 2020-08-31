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Жизнь

Британец с семьей на свой страх и риск отдохнул на Алтае

Живущий в Москве британец Марк Беннеттс вместе с семьей отправился в отпуск на Алтай, несмотря на бубонную чуму и коронавирус, пишет «ИноСМИ». Вариантов для отпуска было немного и туристы решили посетить Сибирь.

Горный Алтай. Горы.
Горный Алтай. Горы.
CC0

Путешествие они начали из Горно-Алтайска, пять часов ехали по Чуйскому тракту.

«Виды за окном были настолько поразительными, что моя 11-летняя дочь Маша ни разу не спросила: „Мы уже приехали?“», — делится Беннеттс.

Семья сняла домик на берегу Катуни в селе Онгудай. Перед тем, как поехать на Алтай, москвичи узнали, что в 250 км от места, где они будут жить, произошла вспышка бубонной чума.

«Нас нельзя назвать любителям жареных сурков — риск казался незначительным. Однако Черная смерть вполне могла испортить нам отпуск», — отмечает автор статьи.

Также он подчеркнул, что в Республике Алтай было зафиксировано наименьшее число случаев Сovid-19 и всего несколько летальных случаев, а соблюдать социальную дистанцию оказалось очень просто — плотность населения очень маленькая.

Местные жители заверили туристов, что от Covid-19 на Алтае защищает природа и известная Алтайская принцесса.

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