Британия отказалась от массовой вакцинации детей от коронавируса

Власти Великобритании отказались от массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков, сообщает « Российская газета » со ссылкой на The Telegraph .

Так, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании заявил о том, что массовая вакцинация всех детей является преждевременной, поскольку необходимо получить дополнительные данные о безопасности вакцин и возможных рисках.

В данный момент прививки предлагается делать детям в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимым перед ковидом, а также тем, кто живет со взрослыми из группы риска, и подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет.

Для вакцинации детей в Британии будет использована вакцина Pfizer/BioNTech.

В Германии Постоянный комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха также не рекомендовал обязательную вакцинацию всех детей и подростков от 12 до 17 лет, но при этом счел необходимым привить детей с хроническими заболеваниями.