Британия законодательно признает животных разумными существами

Также в парламенте рассмотрят возможность запретить электрошоковые ошейники, продажу слоновой кости, содержание приматов в качестве домашних животных и экспорта животных на убой.

По мнению департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, в стране не должно быть рекламы «неприемлемых методов обращения с животными», таких как катание на слонах. Также этические сомнения у авторов инициативы вызывает употребление фуа-гра.

За последние 10 лет в Великобритании запретили использование диких животных в цирке, установили максимальное наказание за жестокость к животным в пять лет заключения и обязали скотобойни устанавливать камеры.