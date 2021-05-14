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Жизнь

Британия законодательно признает животных разумными существами

Великобритания обновит законодательство о защите животных. В частности, власти признают зверей разумными существами, пишет Esquire.

Собака.
Собака.
pixabay.com

Также в парламенте рассмотрят возможность запретить электрошоковые ошейники, продажу слоновой кости, содержание приматов в качестве домашних животных и экспорта животных на убой.

По мнению департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, в стране не должно быть рекламы «неприемлемых методов обращения с животными», таких как катание на слонах. Также этические сомнения у авторов инициативы вызывает употребление фуа-гра.

За последние 10 лет в Великобритании запретили использование диких животных в цирке, установили максимальное наказание за жестокость к животным в пять лет заключения и обязали скотобойни устанавливать камеры.

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