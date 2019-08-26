Британские ученые выяснили, что полные женщины ненавидят шопинг

К таким выводам пришли британские ученые-социологи, проводившие широкий опрос дам, склонных к полноте. Вот некоторые наиболее интересные результаты из этого исследования, которые приводит сайт retail.ru:
1. Только одна женщина из 10 любит делать покупки в розничных магазинах,
2. 99% опрошенных заявили, что легкий поиск одежды сделает их по-настоящему счастливыми,
3. 85% опрошенных подчеркнули, что большой выбор размеров одежды в онлайн-магазинах побуждает их покупать больше вещей,
4. 75% признались, что были «доведены до слез» при совершении покупок.
5. 67% женщин уходят без покупок из-за трудностей, с которыми они сталкиваются при поиске одежды.
В опросе приняли участие более 1000 британок, которым задавали вопросы на самых модных улицах Лондона.