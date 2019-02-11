Британские ученые выяснили, что влияет на силу похмелья

Последовательность употребления различных спиртных напитков никак не влияет на вероятность развития похмелья и степень его тяжести, определили британские ученые. Результаты их опытов были представлены American Journal of Clinical Nutrition, сообщили «РИА Новости».

Многие обыватели считают, что похмелья можно избежать, если употреблять спиртное в определенной последовательности или не пить те сорта алкоголя, которые имеют яркий вкус и окраску. К примеру, в Англии, Германии и некоторых других странах Европы есть пословицы, рекомендующие сначала пить пиво, а потом уже переключаться на вино, и никогда не поступать наоборот.

Британские ученые и их немецкие коллеги проверили, так ли это на самом деле, набрав группу из девяти десятков добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет, согласившихся потратить два дня на посиделки в баре вместе с авторами статьи.

Исследователи разделили их на три группы. Представители первой сначала выпивали по три больших кружки пива, а затем — четыре больших бокала вина, вторая действовала обратным образом, а третья — употребляла только первый или второй напиток. Ученые следили за уровнем спирта в их организме и увеличивали порции спиртного, если добровольцы не были в «кондиции».

На следующий день исследователи просили своих помощников оценить степень тяжести своего похмелья по 56-бальной шкале и рассказать о том, как они себя чувствовали во время посиделок. Через неделю они поменяли добровольцев местами и повторили эксперимент.

Как оказалось, похмелье появлялось у представителей всех трех групп примерно с одинаковой частотой. Его сила зависела не от выбранных напитков и последовательности их употребления, а от того, насколько пьяными они себя ощущали во время застолий, и как часто выпивка вызывала у них неприятные ощущения в день эксперимента.

К примеру, рвота служила одним из самых надежных индикаторов того, что похмелье почти гарантированно появится на следующий день. Это, как отмечают ученые, могут учитывать любители алкоголя, желающие избежать самых серьезных последствий от злоупотребления им.