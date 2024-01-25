Попугаев пришлось отправить на перевоспитание к другим птицам, потому что те полюбили материться

В британском графстве Линкольншир есть парк дикой природы. В нем — восемь попугаев. И все любят материться.

Восемь попугаев матерятся не только друг на друга, но и на посетителей. Чтобы маты перестали входить в активный лексикон пернатых, их отправят на перевоспитание к другим птицам. Предполагается, что попугаи скопируют у них другую лексику, более подходящую и цензурную.

Правда, велика вероятность того, что попугаи-перевоспитальщики перейдут на сторону матершинников.

«Попугаи — стадные существа. Им нужно быть с другими попугаями. Чем больше стая, тем они счастливее. В конечном итоге у нас на руках может оказаться 100 ругающихся попугаев. Только время покажет»,

— подчеркнул директор парка Стив Николс.

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