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Жизнь

Британский активист эвакуирует из Афганистана собак и кошек

Правительство Великобритании разрешило организовать чартер для эвакуации домашних животных из Кабула, пишут «РИА Новости»

Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

Из столицы Афганистана вывезут более 200 собак и кошек. Сделать это предложил основатель благотворительной организации Пен Фартинг.

Сначала глава Минобороны Бен Уоллес отказался от этого, предложив вывести животных после того, как люди окажутся в безопасности.

Однако теперь минобороны разрешило специальный чартер для кошек и собак.

В данный момент эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт. Его удерживают военные стран НАТО.

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