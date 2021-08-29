Британский активист эвакуирует из Афганистана собак и кошек

Правительство Великобритании разрешило организовать чартер для эвакуации домашних животных из Кабула, пишут «РИА Новости»

Из столицы Афганистана вывезут более 200 собак и кошек. Сделать это предложил основатель благотворительной организации Пен Фартинг.

Сначала глава Минобороны Бен Уоллес отказался от этого, предложив вывести животных после того, как люди окажутся в безопасности.

Однако теперь минобороны разрешило специальный чартер для кошек и собак.

В данный момент эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт. Его удерживают военные стран НАТО.