Британский активист эвакуирует из Афганистана собак и кошек

Из столицы Афганистана вывезут более 200 собак и кошек. Сделать это предложил основатель благотворительной организации Пен Фартинг.
Сначала глава Минобороны Бен Уоллес отказался от этого, предложив вывести животных после того, как люди окажутся в безопасности.
Однако теперь минобороны разрешило специальный чартер для кошек и собак.
В данный момент эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт. Его удерживают военные стран НАТО.