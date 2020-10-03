Британцы увидели испытания российского спецназа и не смогли сдержать слов

Британское издание Daily Mail опубликовало фотографии спецназ ФСИН России с испытаний на право ношения крапового берета. Читатели таблоида восхитились русскими мужчинами в комментариях под публикацией.

В комментариях один из читателей Daily Mail написал, что «сотрудники ФСИН могут быть жестче, чем солдаты половины армий в Евросоюзе».

«Вот почему их боится весь мир. Посмотрите на наших… они им в подметки не годятся», — приводит слова пользователя Speak4myown РИА «Новости».

Не обошлось и без английского юмора: «С русскими лучше не связываться. Когда у них закончатся патроны, они тебя отметелят даже в рукопашной».

Опубликованные изданием фотографии были сделаны 27 сентября в Мордовии. Там 85 бойцов спецназа боролись за право ношения крапового берета. Семь бойцов стали обладателями высшего знака доблести сотрудников спецподразделений.