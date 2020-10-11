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Жизнь

Бросил умирать. Любовник студентки-красавицы рассказал правду о ее гибели в Крыму

Юная Лилия Бирулина пропала во время прогулки на яхте по Черному морю 29 сентября. Вместе с 43-летним другом 20-летняя студентка отправилась кататься в шторм, а после пропала.

Яхта. Море
Яхта. Море
unsplash.com

Об этом московский бизнесмен в конце-концов сам рассказал следователям, сообщается на сайте СК по Крыму и Севастополю.

Он признался, что не пытался оказать помощь тонущей во время купания подруге. При этом пара вышла на морскую прогулку в Крыму в шторм, хотя в тот день МЧС рекомендовало воздержаться не только от выхода в море, но и от поездок на автомобилях.

Мужчина был владельцем яхты, вместе с подругой они вышли в открытое море, пишет «Московский комсомолец». Девушка решила искупаться, начался шторм, она начала тонуть, мужчина бросил ее на произвол судьбы.

Пока признаков криминального преступления в отношении Бирулиной нет. Сам мужчина же добрался до берега вплавь, а его яхта пострадала.

В отношении Шапиро в ближайшее время могут возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас бизнесмен задержан.

Следствие намерено требовать избрания в качестве меры пресечения для мужчины посадку в СИЗО.

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