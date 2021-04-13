Бросившаяся в ноги Медведеву пенсионерка вновь обеспокоена: горячую воду дали, а деньги не берут

Жительница алтайского села Санниково обеспокоена тем, что горячую воду ей наконец-то дали, а вот в квитанции такой услуги нет, пишет « Алтайская правда ».

Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев побывал на Алтае, где местная пенсионерка встала на колени и попросила решить проблему с отсутствием горячей воды.

В конце декабря 2020 года закончили восстановление системы горячего водоснабжения села Санниково. На решение проблемы выделили более 16 млн рублей.

Накануне пенсионерка отметила, что в трубах горячая вода есть, а вот в квитанции она отсутствует — деньги не берут. Женщина беспокоится, какую сумму с нее потребуют после.



В алтайском минстрое пояснили, что горячую воду подают в рамках пусконаладочных работ с 25 декабря 2020 года. За нее с собственников квартир плату не берут, так как тариф еще не установили.

«Получать начисление в квитанциях жители начнут, когда котельная полностью будет модернизирована и ее передадут в ведение управляющей компании», — пояснили в администрации Первомайского района.

Районные депутаты вскоре установят тариф. Власти успокоили жителей Санниково — если стоимость покажется слишком высокой, они в любой момент смогут отказаться от горячей воды.