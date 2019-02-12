«Хлопну в рыло». Брянский коммунальщик ответил женщине на жалобы на лужи

Директор управляющей компании из небольшого поселка Брянской области пригрозил женщине, которая пожаловалась ему на лужи, «хлопнуть ей в рыло». Об этом сообщило издание «Брянская улица». Впрочем, в дальнейшем он принес извинения, которые, по последней моде, опубликованы в YouTube. И в конце концов уволился.

Жители поселка Суземка рассказали, что их детям приходится ходить в школу по краю дороги. На одном из снятых людьми роликов видно, что обочина и пешеходная зона завалены снегом, а проезжая часть затоплена.

За помощью местные жители обратились к главе администрации села. Тот прислал на место одного из руководителей коммунального хозяйства. Мужчина, увидев камеру, стал вести себя агрессивно.

«Идите сначала протрезвейте, а потом лужи ищите!», — посоветовал он. В ответ местная жительница предложила провести медосвидетельствование. Собеседник сел в автомобиль и поехал в ее сторону.

«Я тебе сейчас в рыло хлопну, поняла? Иди на хрен вообще!» — заявил он женщине, снимавшей ролик, которая открыла дверь машины.

«Известия» сообщили, что с женщиной разговаривал директор управляющей компании Сергей Цуканов. Глава администрации Суземского района Борис Слипухов заявил, что директор не сдержал себя, но сейчас находится на больничном, лежит с температурой, выйдет — разберемся.

И вот директор, видимо, выздоровел и сегодня решил извиниться. В своем видеообращении он поведал, что был очень напряженный день, снегопад, ночью оттепель, были лужи, жительница очень возмутилась по поводу луж, но «мы все в течение двух часов устранили».

Прошу извинения за некорректно выраженные слова, говорит Цуканов.

Из записи слышно, что тот, кто ее ведет, подсказывает: «И поведение» — директор УК соглашается: «Да, и поведение». А по самым последним данным директора оперативно уволили, заявление об увольнение по собственному желанию Цуканов написал 12 февраля.