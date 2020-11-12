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Жизнь

Бубонная чума спасла алтайских сурков от посягательств охотников

В природном очаге бубонной чумы продлили запрет охоты на сурков. Речь идет о Кош-Агачском районе Республики Алтай. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Сурок.
Сурок.
CC0

Добывать сурков в охотничьих угодьях приграничной зоны Алтая запретили до 30 сентября 2022 года.

«Принятие нормативного акта продиктовано напряженной эпизоотической и эпидемиологической ситуацией в природном очаге чумы и на приграничной территории Республики Алтай в Кош-Агачском районе», — отмечают специалисты.

В 2014, 2015 и 2016 годах на территории района произошло по одному случаю заражения чумой. Все они были связаны с незаконной охотой на сурка и разделкой зараженных тушек.

Чума-2020

В приграничной Монголии в 2019 году зарегистрировали два случая смерти людей от чумы при сходных обстоятельствах заражения, а с начала 2020 года произошло уже 22 случая бубонной чумы. Трое пациентов с таким диагнозом скончались.

Сурок.
Сурок.
altaipriroda.ru

Один из погибших употреблял в пищу мясо сурков.

«Именно поэтому запрет охоты на сурков является самым надежным способом предупреждения возникновения заболеваемости чумой среди населения», — подытожили в Роспотребнадзоре.

В 2020 году в Кош-Агачском районе браконьерской охоты на сурка не было.

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