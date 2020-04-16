Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников заявил, что пик коронавирусной инфекции в России приходится на конец апреля. При этом ожидается вторая волна заболевания и окончательный спад, возможно, наступит в середине мая. При этом сильных ограничений передвижения в регионах пока не вводят.

16 добровольцев приняли участие в фотосессии масок и платков. Каждый получил в подарок маску.

Победит наш край распространения вируса или нет, сейчас зависит только от осознанности самих граждан. Не все могут работать удалено или самоизолироваться дома, но соблюдать меры предосторожности и защиты может каждый. Регулярно мыть руки и носить защитную маску — это минимум, который должны соблюдать все кто выходит на улицу.

Маска, прежде всего, служит барьером при частом прикосновении рук к лицу. Плотное переплетение натуральных хлопковых нитей защищает от пыли, грязи и цветочной пыльцы. Поэтому многоразовая маска останется с вами и после пандемии.

Как только подопечные фонда «Облака» стали массово терять работу, пришла идея шить многоразовые, дизайнерские защитные маски. Таким образом, одинокие женщины получили работу, а вся прибыль сразу была направлена на закупку продуктов для подопечных фонда. Фонд «Облака» уже создал 10 рабочих мест. За первые недели работы удалось передать на благотворительные программы 40 тыс. рублей. Продажа защитных масок для фонда стала единственным способом накормить семьи и поддержать их в кризисный момент.

Мы видим, что в городе существует дефицит масок, поэтому решили делиться ими с теми, кто в этом нуждается. Нам уже удалось подарить более 300 масок подопечным семьям и их детям, патрульной службе ППС по городу Барнаулу, а также волонтерскому движению «Рука Помощи», которые занимаются кормлением людей без дома.

16 добровольцев приняли участие в фотосессии масок и платков. Каждый получил в подарок маску. Фонд «Облака»

Присоединиться к доброму делу просто: участвуй в акции #наденьмаску. Покупая маску для себя, вторую цех шьет бесплатно для врачей, стариков в домах престарелых, для людей, живущих на улице. Делай фотографию в нашей маске и отмечай ее хештегом #наденьмаску.

Заказ можно сделать по номеру телефона и в WhatsApp: +7 963 578-76-15 (Алена Антонова).

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Сайт фонда «Облака»: https://vk.com/fond_oblaka

Елена Зайцева