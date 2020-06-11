Буддийские ламы с Алтая проводят молебен против коронавируса

Буддийские священнослужители родом из Республики Алтай Арам Кыпчаков, Валентин Бордомолов и Аргымак Майманов с бурятскими коллегами находятся в одной из келий Агинского дацана «Дэчеен Лхундублинг».
Священнослужители на неделю заперлись в келье и беспрерывно читают молитвы.
Также алтайские ламы молятся о здравии главы буддистов Республики Тыва Достопочтенного Камбы-ламы Джамбела Лодоя, о болезни которого стало известно накануне.
У него диагностировали COVID-19. Духовный учитель находится в искусственной коме.