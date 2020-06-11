Буддийские ламы с Алтая проводят молебен против коронавируса

Буддийские ламы из Республики Алтай и бурятские священнослужители проводят семидневный молебен против COVID-19. Они надеются, что молитвы помогут уменьшить число новых случаев заражения, а заболевшим скорее выздороветь, сообщила Буддийская Традиционная Сангха России .

Буддийские священнослужители родом из Республики Алтай Арам Кыпчаков, Валентин Бордомолов и Аргымак Майманов с бурятскими коллегами находятся в одной из келий Агинского дацана «Дэчеен Лхундублинг».

Священнослужители на неделю заперлись в келье и беспрерывно читают молитвы.

Также алтайские ламы молятся о здравии главы буддистов Республики Тыва Достопочтенного Камбы-ламы Джамбела Лодоя, о болезни которого стало известно накануне.

У него диагностировали COVID-19. Духовный учитель находится в искусственной коме.