Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июня 21°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Буддийские ламы с Алтая проводят молебен против коронавируса

Буддийские ламы из Республики Алтай и бурятские священнослужители проводят семидневный молебен против COVID-19. Они надеются, что молитвы помогут уменьшить число новых случаев заражения, а заболевшим скорее выздороветь, сообщила Буддийская Традиционная Сангха России.

Алтайские ламы.
Алтайские ламы.
Группа "Буддийская Традиционная Сангха России" Вконтакте

Буддийские священнослужители родом из Республики Алтай Арам Кыпчаков, Валентин Бордомолов и Аргымак Майманов с бурятскими коллегами находятся в одной из келий Агинского дацана «Дэчеен Лхундублинг».

Священнослужители на неделю заперлись в келье и беспрерывно читают молитвы.

Также алтайские ламы молятся о здравии главы буддистов Республики Тыва Достопочтенного Камбы-ламы Джамбела Лодоя, о болезни которого стало известно накануне.

У него диагностировали COVID-19. Духовный учитель находится в искусственной коме.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость