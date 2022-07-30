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Жизнь

«Будем помнить белые розы». Как прошел вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле

29 июля в парке «Изумрудный» состоялся вечер, посвященный солисту группы «Ласковый май». Сотни поклонников собрались, чтобы послушать любимые песни и почтить память артиста. Как прошел грустный музыкальный вечер — в фоторепортаже altapress.ru.

День памяти Юрия Шатунова в "Изумрудном".
День памяти Юрия Шатунова в "Изумрудном".
Валерия Гаевская.

Идея организовать вечер памяти принадлежит одной из жительниц Барнаула. Событие приурочили к печальной дате. 1 августа будет 40 дней, как Юрий Шатунов ушел из жизни. Желающих проститься с кумиром было много.

День памяти Юрия Шатунова в &quot;Изумрудном&quot;.
День памяти Юрия Шатунова в «Изумрудном».
Валерия Гаевская.
День памяти Юрия Шатунова в &quot;Изумрудном&quot;.
День памяти Юрия Шатунова в «Изумрудном».
Валерия Гаевская.
День памяти Юрия Шатунова в &quot;Изумрудном&quot;.
День памяти Юрия Шатунова в «Изумрудном».
Валерия Гаевская.

В память о музыканте читали стихи, включали записи песен и клипы с выступлений. Несколько композиций исполнили вживую.

Приятным дополнением стало народное караоке от шоу-команды «На Волне». Вместе с ведущими поклонники охотно исполняли такие хиты, как «Белые розы», «Детство» и «Забудь».

День памяти Юрия Шатунова в &quot;Изумрудном&quot;.
День памяти Юрия Шатунова в «Изумрудном».
Валерия Гаевская.
День памяти Юрия Шатунова в &quot;Изумрудном&quot;.
День памяти Юрия Шатунова в «Изумрудном».
Валерия Гаевская.
День памяти Юрия Шатунова в &quot;Изумрудном&quot;.
День памяти Юрия Шатунова в «Изумрудном».
Валерия Гаевская.
День памяти Юрия Шатунова в &quot;Изумрудном&quot;.
День памяти Юрия Шатунова в «Изумрудном».
Валерия Гаевская.

На протяжении всего вечера любой желающий мог возложить цветы к портрету Шатунова. Фотография певца стояла среди букетов белых роз.

Финалом вечера стало совместное зажигание композиции из свечей. На земле красовалась надпись: «Будем помнить белые розы».

Валерия Гаевская.

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