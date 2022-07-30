«Будем помнить белые розы». Как прошел вечер памяти Юрия Шатунова в Барнауле

Идея организовать вечер памяти принадлежит одной из жительниц Барнаула. Событие приурочили к печальной дате. 1 августа будет 40 дней, как Юрий Шатунов ушел из жизни. Желающих проститься с кумиром было много.
В память о музыканте читали стихи, включали записи песен и клипы с выступлений. Несколько композиций исполнили вживую.
Приятным дополнением стало народное караоке от шоу-команды «На Волне». Вместе с ведущими поклонники охотно исполняли такие хиты, как «Белые розы», «Детство» и «Забудь».
На протяжении всего вечера любой желающий мог возложить цветы к портрету Шатунова. Фотография певца стояла среди букетов белых роз.
Финалом вечера стало совместное зажигание композиции из свечей. На земле красовалась надпись: «Будем помнить белые розы».
Валерия Гаевская.