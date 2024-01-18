Будем строить города. Зачем в России предлагают возвести новые промышленные центры и что это изменит

Тема переноса столицы, которую мы подробно освещали ранее, также порождает предложения о возведении главного города с нуля. Некоторые градостроительные проекты удалось реализовать, а что-то так и осталось в планах. О перспективах развития новых промышленных центров, а также удачных и неудачных попытках строительства расскажет altapress.ru .

Куда еще больше?

Сейчас в России насчитывают 1120 городов. Такой статус начинают приобретать и некоторые поселки по мере своего развития (Кудрово, Мурино, Ойсхара). Однако это не мешает думать о возведении населенных пунктов с нуля.

По словам экспертов, новые города должны возникать там, где они действительно нужны по объективным социально-экономическим причинам.

Так, Сибирь и Дальний Восток власти часто видят как возможность развития экономики России. Однако чтобы притянуть туда людей, сначала нужно создать конкурентные рабочие места.

Если рассматривать идею новых городов с точки зрения административных задач, то они возникают, когда интенсивно растет население или есть естественные ограничения для роста существующих городов. Также актуальны проблемы с перегруженностью городов в центральной России — особенно остро это касается Москвы и Санкт-Петербурга.

Однако в этом случае специалисты предлагают взвешивать такие решения и развивать инфраструктуру уже существующих городов.

Предложения и попытки

В 2021 году Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров с населением до миллиона человек. Однако это высказывание так и не воплотилось даже в градостроительный план.

Новые города хотели построить на Сахалине и в Карелии, однако финансы решили направить на развитие "не самого благоустроенного и комфортного" Южно-Сахалинска, "который сразу построен правильно".

Не появился и карельский город под названием Алхо, где планировали создать речной порт в Якимварском заливе Ладоги.

Сейчас интерес для инвесторов представляют проекты Доброграда во Владимирской области и Экополиса на Сахалине. Пока Доброград рассчитывает привлечь около 40 тыс. жителей, Экополис — до 25 тыс.

Итоги

Сейчас достаточно удачным примером нового населенного пункта стал Иннополис. Но важно понимать, что это не самостоятельный город, а город-спутник в составе Казанской агломерации.

Сегодня в Иннополисе проживает порядка 3800 человек. Его население почти полностью состоит из IT-специалистов. В городе есть все необходимое для жизни: школы, детские сады, медицинский центр и прочее.

Однако пока научный центр больше ориентирован на развитие технологий: студенты, преподаватели и специалисты в основном живут в Казани, с которой город связывает автобусный маршрут.

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