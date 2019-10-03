Барнаул находится на определенном историческом переломе. Либо город и его жители поймут свое предназначение, попытаются понять, зачем они здесь остаются и попытаются что-то изменить, либо город продолжит свою деградацию и превратится в населенный пункт на окраине цивилизации, без перспектив и надежд. Об этом поговорили эксперты во время форсайт-сессии «Барнаул: образ будущего», которая прошла 1 октября в ИД «Алтапресс».

Краткое содержание

Кто и зачем собрался?

Около 40 экспертов, среди которых были предприниматели, архитекторы, ученые, врачи, преподаватели, деятели культуры, попытались «нащупать» завтрашний день родного города. Организаторами встречи выступили агентство регионального развития Алтайского края, агентство стратегических инициатив и редакция altapress.ru. Первое «сваренное» блюдо получилось интригующим, но недосоленным. Эксперты продолжат свою работу в группах. Рассказываем, что у них пока получается.

Владислав Вакаев, руководитель агентства регионального развития, автор книги «Барнаул, который нам нужен"назвал форсайт-сессию заседанием «Клуба прогрессоров». Сравнение с героями романов братьев Стругацких пусть и немного преувеличенное, но по сути — точное. Ведь формат «форсайта» — это попытка прогрессоров заглянуть в будущее, договориться о будущем и даже сконструировать его. При этом важно, чтобы модель завтрашнего дня была принята и поддержана жителями. Иначе любая стратегия развития обречена на забвение или провал.

Форсайт-сессия «Барнаул: видение будущего». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

«Вероятно, у Барнаула есть какая-то своя стратегия, принятая властями, только горожане о ней сегодня ничего не знают. А не знать — значит, не понимать и не разделять. И тогда у жителей возникают вопросы: а зачем мы здесь живем? Для чего мы собрались?» — настроила на размышления экспертов ведущая сессии Инга Ретивых, преподаватель РАНХиГС, давно изучающая проблемы социально-экономического развития Барнаула.

Действительно, для чего?

Проблемы города хорошо известны. Любой эксперт скажет, что в Барнауле наблюдается катастрофический для экономики отток молодежи, не решена дорожно-транспортная проблема, очень низкие зарплаты и узкий рынок труда. А еще у нас большая теневая экономика, не позволяющая нормально обеспечивать пополнение горбюджета. А если в бюджете дыра, на что содержать дороги, коммуналку, школы и детские сады?

Некоторые эксперты отметили, что в Барнауле колоссальные сложности с организацией городского пространства, и принятый генплан эту проблему не снимает. Точечная застройка почти погубила в городе зеленые массивы. В Барнауле не хватает мест, куда можно пойти с семьей, с друзьями — туристическая улица Мало-Тобольская есть, но смыслами и событиями она не наполнена.

И еще Барнаул — город торгового капитала. Торговые центры все появляются и появляются как сиамские близнецы. Все очень похожие, с одинаковым набором арендаторов. Но люди «тусуются» именно там, потому что ТРЦ стали местом притяжения горожан.

В общем, как выразился один из экспертов, Барнаулом можно уже пугать маленьких детей. Не город, а страшило. «Будешь себя плохо вести — останешься жить в Барнауле».

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

Но у краевого центра есть свои плюсы. К примеру, Барнаул — по-прежнему столичный, хоть и провинциальный полис, но зато с третьей в Сибири численностью населения — около 700 тыс. человек. У Барнаула есть своя достаточно богатая история. Пожалуй, только Томск и Иркутск могут здесь соперничать с нами.

При очевидных минусах собственного туристического развития Барнаул пока еще остается «воротами Алтая» для любой категории путешественников — воздушных, железнодорожных и отчасти автомобильных.

Еще один позитив и потенциал — в Барнауле обучаются около 100 тыс. студентов, и качество образования в наших вузах достаточно конкурентное. В городе также есть сильный медицинский кластер и хороший культурный компонент (театры, музеи, выставочные залы).

Эти преимущества необходимо развивать и монетизировать, считают эксперты.

Три негативные тенденции: мнение ученого

Специально приглашенный эксперт, кандидат экономических наук, доцент АлтГУ Валерий Мищенко, был склонен пессимистично оценивать перспективы краевой столицы. Он отметил как минимум три негативные тенденции, которые нужно постараться переломить. Не рассказал только — как.

Первая — деградация структуры экономики и низкая производительность труда. Россия, не смотря на все потуги, остается сырьевой страной, которая активно экспортирует нефть, газ, алюминий, лес, уже начинает продавать за рубеж зерно. Но все сырьевые страны внутри себя испытывают острую проблему дифференциации регионов. Столицы — богатеют, провинции — беднеют. Денежные и трудовые ресурсы стягиваются в первую группу, болезни и негатив — во вторую. В какой группе находится Барнаул — пояснять не надо. Проблема номер два — потеря понимания комплексного развития города. Он развивался абы как, как мог, как хотели политиканы, достаточно хаотично. Генплана не было, приоритеты расставлялись на свой вкус отдельными чиновниками. Точечная застройка — как символ последнего барнаульского десятилетия — убила смыслы. В итоге, Барнаул и его обитатели потеряли самоидентичность. Третья проблема — транспортные коллапсы, которые отражаются на экономике и социальной сфере.

«Перспектив ее решения я не вижу, — признался Валерий Мищенко. — Скоро исполнится 40 лет как в Барнауле идут разговоры о строительстве подземной автодороги (с улицы Антона Петрова под железнодорожным вокзалом и до проспекта Красноармейского — прим. ред.). Ее пора уже похоронить, она не соответствует сегодняшнему дню. А посмотрите на наш устаревший аэропорт».

Четыре сценария будущего Барнаула

После вводных выступлений все эксперты были разделены на четыре группы, каждая из которых разработала и предложила некую концепцию развития. Эти концепции пока еще достаточно сырые, но интересные для критичного взгляда и начала дискуссий в обществе. Представляем их «крупными мазками».

Концепция «Серебряный город».

Ее авторы пришли к согласию, что ключевой плюс Барнаула — его богатая история и культурная жизнь. Но для того, чтобы горожане это осознали (самоидентификация) необходимо восстановить исторический центр. А именно — сереброплавильный завод. Речь даже не столько об объекте, сколько о месте притяжения всех прогрессивных сил.

Именно «Спичка» должна стать центром развития туризма, «точкой кипения» городской жизни — здесь возможны опен-мероприятия, конференции, дискуссии, выставки-ярмарки и т. д. Отсюда должны исходить маршруты некоего Трансферного центра, откуда в максимально короткие сроки жители и гости Барнаула будут перемещаться в любую точку городу или по Сибири.

Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка. Михаил Хаустов

В этой же части Барнаула хорошо было бы построить экспоцентр для проведения различных отраслевых выставок, ведь Барнаул постепенно становится городом ремесленников и инженерных мастеров — индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которым есть что рассказать и показать.

В «серебряную концепцию» хорошо укладывается тема функционирования медкластера с ее опорой на долголетие, здоровый образ жизни, высокие медицинские технологии.

Концепция «Мастер-Град».

В центре этой концепции — человек. Рядовой барнаулец, специалист в своем ремесле. Именно для него нужно создать условия для комфортного проживания, креативной самореализации (работы) и достойной оплаты.

Самое ценное, что сегодня есть в Барнауле — это то, что он не является мегаполисом со всеми столичными пробками, грязью, отравляющим воздухом и многонациональным населением. И этим колоссальным преимуществом нужно уметь воспользоваться.

Автомобили в Барнауле. Вид на Барнаул с Нагорного парка. Анна Зайкова

Авторы предложили образ Барнаула — как зеленого и гостеприимного города. Поэтому необходимо правильно и комфортно спланировать городское пространство, восстанавливать зеленые места отдыха. Отсюда базовые направления развития — экология, цифровизация (смарт-сити), отраслевая интеграция, самоидентификация.

В качестве драйверов развития эта экспертная группа предложила: усиление образовательного и медицинского кластеров, производство и распространение экологически чистых продуктов питания, перезапуск туризма. Сфера экономического и торгового влияния — страны Большого Алтая.

Концепция «Центральная усадьба» или «Глобальная деревня».

При выборе названия авторы исходили из того, что «коли к нам, в Барнаул, едут на ПМЖ сельские жители со всех окраин, то пусть и чувствуют себя в городе, как в большой деревне».

Концепция акцентируется на креативной высокотехнологичной экономике. Причем, как правило, рабочее место может находиться не в самом городе, а рядом с ним. Например, можно жить на проспекте Ленина, а ездить вахтовым методом на заработки в село, даже на уборку урожая. А скоро и ездить не придется — с балкона девятиэтажки запустил комбайн-беспилотник — и все.

Дома , деревня. СС0

В деревне, как известно, пока еще производят качественные натуральные продукты. Отсюда еще один интересный концептуальный подход — позиционирование Барнаула как российского центра экологических продуктов. Чтобы доказывать это, необходимо проводить различные продуктовые фестивали — молока и сыра, меда и медовухи, мясного гурмана и колбасы, гречки и макаронных изделий, вареника и всего прочего. Сжуют!

Продуктовая тема будет работать в связке с туризмом. Важно сделать качественное предложение «туры выходного дня в Барнаул». За продуктами могут приехать в город соседи, и они оставят здесь немалые деньги.

Еще два направления — лесопереработка и экология. Барнаул в пригороде может стать центром производства экологической мебели, упаковки, полиграфии. А внутри города нужно создавать как можно больше парков, скверов, мест отдыха и комфортного времяпровождения.

Концепция «Барнаул — «Душа Сибири».

Основана на том, что в Барнауле, как и во всей Сибири, живут очень гостеприимные, открытые, отзывчивые люди. Столице Алтая — самый теплый город в СФО, не считая Белокурихи. Здесь есть уникальный ленточный бор, обеспечивающий пока еще чистый воздух. И у Барнаула очень глубокая история.

Улица Мало-Тобольская. Ноябрь 2017. Олег Богданов

Поэтому город должен стать туристическим центром (или хабом) познания сибиряков, понимания их жизни, раскрытия их культурных ценностей. Из Барнаула гость должен стартовать по различным туристическим маршрутам Алтая.

Если акцентировать внимание на душевности, то необходимо развивать общественные пространства, образовательный и медицинский кластеры. Да и власть в таком городе должна быть с душой — открытой и избранной населением.

Особый акцент в этой концепции сделан на медицинском туризме. Барнаул в этом смысле должен стать местом, где можно избавиться от недугов и «подлечить» душу.

И еще один важный аспект — культурный. Творческие коллективы должны быть ближе к людям, они должны выходить на улицы, удивлять и радовать горожан и гостей города на различных открытых площадках.

Более подробно о каждой концепции мы расскажем на altapress.ru после их более глубокой проработки — эксперты не собираются останавливаться на достигнутом. Итоговые варианты будут направлены в правительство края и администрацию Барнаула.