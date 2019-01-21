Будет зрелищно: в Altai Palace пройдет бойцовско-светское шоу

26 января на территории развлекательного комплекса Altai Palace пройдет MMA-шоу. Восемь захватывающих боев , громкие имена, живая музыка и автопати — новое зрелище от продюсерской группы Altai Palace Fight обещает стать одним из главных событий зимы.

Зрители увидят поединки лучших бойцов из Новосибирска, Томска, Красноярска, Новокузнецка и Тюмени. Один из участников приедет на Алтай из Бразилии.

Гвоздем программы станет бой между Магомедом Магомедовым (Дагестан) и Заюдином Суйлемановым (Красноярск). Оба спортсмена — обладатели серьезных титулов.

Кроме поединков гости шоу станут свидетелями традиционно зрелищных взвешиваний, услышат первоклассные каверы на любимые песни в исполнении известной барнаульской группы «ПапаКарлаМаркса», а после будет afterparty* с диджейскими сетами.

Продюсерская группа Altai Palace Fight, созданная совместно со знаменитым бойцом ММА Джеффом Монсоном, проводит подобные шоу в третий раз. Впервые развлекательный комплекс принял такое событие 11 августа. Как это было, смотрите в видеоролике.

Сбор гостей на шоу 26 января начнется в 19.00. Цена билета на входе — 700 рублей. Заранее билет можно купить билет по специальной цене — 500 рублей.** Для этого пройдите по ссылке.

Развлекательный комплекс Altai Palace находится в игорной зоне «Сибирская монета». Подробнее — по телефону +7−800−444−15−13 или в группе Вконтакте.

* Автопати

**Информация действительна на момент публикации. Возрастное ограничение 18+