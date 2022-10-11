Будте осторожны на Харитонов день. Традиции 11 октября

11 октября в народном календаре отмечен как Харитонов день. Православная церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника. Altapress.ru подготовил приметы, запреты и традиции этого дня.

Традиции Харитонова дня

Харитонов день на Руси считали опасным. В этот день вырастал риск сглаза или порчи. Чтобы этого избежать, люди сидели дома и занимались домашними делами.

В доме тщательно присматривались и прислушивались к приметным знакам. Например, если в этот день дом начинал скрипеть, это предвещало беду.

А жених и невеста втайне от всех несли колдунье пирог и мед. Таким образом ее задабривали, чтобы она ненароком свадьбу не испортила.

Что нельзя делать 11 октября?

Нельзя выметать сор из дома — по выброшенному мусору могут навести порчу.

Не стоит собирать ягоды ежевики — иначе можно накликать беду.

Остерегайтесь людей с карими и темными глазами — они более склонны к колдовству.

Нельзя приступать к тяжелой работе и каким-либо начинаниям. Скорее всего все пойдет не по плану.

Запрещено заниматься домашними делами — можно навредить дому.

Приметы Дня Харитона