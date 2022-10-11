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Жизнь

Будте осторожны на Харитонов день. Традиции 11 октября

11 октября в народном календаре отмечен как Харитонов день. Православная церковь почитает память преподобного Харитона Исповедника. Altapress.ru подготовил приметы, запреты и традиции этого дня.

Ведьма. Луна. Ночь
Ведьма. Луна. Ночь
ССО

Традиции Харитонова дня

Харитонов день на Руси считали опасным. В этот день вырастал риск сглаза или порчи. Чтобы этого избежать, люди сидели дома и занимались домашними делами.

В доме тщательно присматривались и прислушивались к приметным знакам. Например, если в этот день дом начинал скрипеть, это предвещало беду.

А жених и невеста втайне от всех несли колдунье пирог и мед. Таким образом ее задабривали, чтобы она ненароком свадьбу не испортила.

Что нельзя делать 11 октября?

  • Нельзя выметать сор из дома — по выброшенному мусору могут навести порчу.
  • Не стоит собирать ягоды ежевики — иначе можно накликать беду.
  • Остерегайтесь людей с карими и темными глазами — они более склонны к колдовству.
  • Нельзя приступать к тяжелой работе и каким-либо начинаниям. Скорее всего все пойдет не по плану.
  • Запрещено заниматься домашними делами — можно навредить дому.

Приметы Дня Харитона

  • Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней.
  • Луна в кругах — к засушливому лету.
  • Если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной.
  • Если вечером заря красная, то завтра будет ветрено.
  • Ива инеем покрылась — к долгой зиме.
  • Человек, родившийся 11 октября, будет мастером на все руки.
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