Будте осторожны на Харитонов день. Традиции 11 октября

Традиции Харитонова дня
Харитонов день на Руси считали опасным. В этот день вырастал риск сглаза или порчи. Чтобы этого избежать, люди сидели дома и занимались домашними делами.
В доме тщательно присматривались и прислушивались к приметным знакам. Например, если в этот день дом начинал скрипеть, это предвещало беду.
А жених и невеста втайне от всех несли колдунье пирог и мед. Таким образом ее задабривали, чтобы она ненароком свадьбу не испортила.
Что нельзя делать 11 октября?
- Нельзя выметать сор из дома — по выброшенному мусору могут навести порчу.
- Не стоит собирать ягоды ежевики — иначе можно накликать беду.
- Остерегайтесь людей с карими и темными глазами — они более склонны к колдовству.
- Нельзя приступать к тяжелой работе и каким-либо начинаниям. Скорее всего все пойдет не по плану.
- Запрещено заниматься домашними делами — можно навредить дому.
Приметы Дня Харитона
- Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней.
- Луна в кругах — к засушливому лету.
- Если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной.
- Если вечером заря красная, то завтра будет ветрено.
- Ива инеем покрылась — к долгой зиме.
- Человек, родившийся 11 октября, будет мастером на все руки.