В начале мая — месяц, как вузы Алтайского края работают удаленно, мы решили взять интервью у эксперта в сфере образования, чтобы узнать составляющие успеха перевода на дистант. На вопросы ответила Ольга Бутенко, директор центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС.

Многие, в том числе крупные вузы, столкнулись с проблемами в процессе организации дистанционного обучения. Ведь работа современного вуза не сводится только к организации работы преподавателей. За привычным форматом лекций и семинаров стоит большая организационная работа, которую выполняет не один десяток сотрудников. Кроме студенческих будней вуз сегодня — это центр притяжения научной, культурной и активной социальной жизни. На вопрос, как организовать все виды деятельности по новым правилам, не потеряв в качестве и используя максимум цифровых технологий, отвечает эксперт.

— Сегодня все образовательные организации — от школ до вузов — переходят на дистанционное обучение. Как вы считаете, насколько дистант изменит систему образования?

— Ситуация в системе образования изменилась в один момент с переходом в режим самоизоляции. И это не только изменения в технологиях, которые мы были вынуждены сменить на дистанционные, но и внутренние изменения в каждом, кто связан с образованием в этих новых условиях работы. Еще несколько месяцев назад все рассуждали о том, каким будет образование в будущем: изменятся технологии, мы обретем новые компетенции, произойдет цифровая трансформация. А сегодня оказалось, что будущее наступило, и перед нами стоят задачи, на решение которых просто нет времени — решать надо здесь и сейчас.

Успешность образовательных организаций, отдельных специалистов зависит как раз от того, как быстро они смогут перестроиться и отреагировать на новые вызовы, адаптироваться к ситуации неопределенности. Безусловно, система образования изменится. Уверена, что она не станет цифровой полностью (а такие опасения высказывают многие эксперты), но точно можно сказать, что онлайн-сервисы, открытые цифровые ресурсы станут неотъемлемой частью образовательного процесса и будут более качественными. И еще: отношение к системе образования в обществе изменится в лучшую сторону. Все поймут, насколько важно взаимодействие офлайн: чтобы работали детские сады, школы встречали детей, а студенты могли напрямую задать вопрос преподавателю и окунуться в академическую среду.

— Средства массовой информации и социальные сети в последние недели очень много рассказывали о сбоях в работе образовательных платформ, о неготовности сферы образования к работе в дистанционном формате. Были ли у Алтайского филиала РАНХиГС такие проблемы? Как вы их решали? Есть ли какие-то особые подходы, которыми вуз может поделиться с коллегами?

— Алтайский филиал РАНХиГС к новым вызовам, на мой взгляд, оказался более подготовленным, поскольку для нас такой формат работы — не новинка. Система дистанционного обучения у нас используется уже более трех лет. У студентов и преподавателей есть личные кабинеты, куда они заходят с домашнего компьютера или с мобильного устройства. Там собраны электронные курсы всех изучаемых дисциплин (870 курсов), выкладываются задания и необходимые для подготовки материалы, а также студенту предоставляется возможность синхронно и асинхронно взаимодействовать с преподавателем через чаты и форумы. Всем этим наши студенты пользовались и до перехода в глобальный дистант. Сейчас изменилась только интенсивность — заданий, предполагающих онлайн-активность, стало в разы больше.

Учебные занятия, как и прежде, проходят в соответствии с утвержденным расписанием. Единственное отличие в том, что для посещения занятий студентам не нужно теперь приходить в академию, а достаточно включить компьютер и войти в нашу систему онлайн-обучения.

Для «живого» общения мы используем сервис для проведения вебинаров и видеоконференций, который интегрирован в систему дистанционного обучения. Так у нас проходят лекционные занятия: студенты подключаются со своих устройств, смотрят прямую трансляцию и задают вопросы. На практических занятиях мы общаемся в чате, на форуме, а также подключаемся к вебинару с микрофонами и веб-камерами и устраиваем «живые» дискуссии.

— Как технически реализована возможность бесперебойной работы системы дистанционного обучения?

— Наша система онлайн-обучения работает на платформе Moodle с интегрированным в нее сервисом для проведения вебинаров и видеоконференций BigBlueButton. Программное обеспечение установлено на наши серверы, так мы можем контролировать нагрузку и оперативно решать возникающие проблемы. Перед переходом на дистанционное обучение мы приняли меры по проверке и обновлению наших технических ресурсов. Это позволило выдержать нагрузку и проводить все занятия в соответствии с расписанием. В данный момент расширены основной и резервный интернет-каналы.

Мы, как и остальные, столкнулись с проблемой оснащенности студентов и преподавателей техническими средствами. Если в стенах академии мы можем предоставить все самое лучшее, то, когда участники образовательного процесса стали вынуждены работать и учиться из дома, у некоторых возникли технические сложности. Для решения подобных задач мы организовали техподдержку по трем номерам телефона, электронной почте и через систему обмена сообщениями в личном кабинете онлайн-платформы для обучения.

В связи с переходом на дистанционное обучение мы были вынуждены видоизменить алгоритм взаимодействия со студентами, сохранив при этом максимальную открытость и доступность для них. Преподаватели и сотрудники находятся на связи со студентами практически в круглосуточном режиме, используя для этого все возможные средства коммуникации.

Мы разработали и внедрили четкий механизм контроля за качеством учебных занятий, проводимых в дистанционном режиме. В формате ежедневного мониторинга собирается и анализируется информация об организации, условиях, содержании и качестве проводимых учебных занятий. Мы собираем предложения студентов по усовершенствованию этого процесса и стараемся оперативно реагировать.

Так что секретов в нашей работе нет. Просто всегда, в любой ситуации мы руководствуемся принципами:

качество учебного процесса;

индивидуальный подход к каждому;

комфортные условия работы и обучения.

Современные технологии позволяют осуществлять эти принципы, несмотря на меняющиеся обстоятельства.

— Расскажите про проект #Учимся дома. Какова идея, для кого он, какие перспективы?

— Проект #Учимся дома рассматривается нами как точка роста в условиях, когда надо видеть возможности для развития, а не искать причины и ограничения. Родился этот проект в первые дни самоизоляции, когда мы поняли, что наши возможности позволяют расширить сотрудничество с системой образования Алтайского края в формате дистанционного взаимодействия и мы можем быть полезны детям, педагогам, директорам школ, родителям.

Содержание проекта конкретное: создан специальный обучающий модуль, в нем организованы бесплатные консультации учителей-предметников и экспертов по подготовке к ЕГЭ по математике, обществознанию, русскому языку, биологии. В свободном доступе выложены видеолекции наших преподавателей по истории, социологии, экономике, юриспруденции, политологии и теории коммуникаций. Эти материалы могут быть полезны школьниками, учителям, студентам колледжей.

Модуль психологической поддержки. У нас уникальные ресурсы лучших психологов психологического центра филиала для консультирования и поддержки учителей, школьников, родителей. Кроме того, студенты старших курсов, используя технологию «равный равному» работают со школьниками по развитию эмоционального интеллекта. Эти семинары студентов очень востребованы, так как в условиях самоизоляции детям важно получать такую поддержку.

Управленческий модуль. Мы его назвали Клуб руководителей образовательных организаций, как продолжение уже существующего проекта. Если в офлайне к нам на заседания клуба приезжали директора школ, председатели комитетов по образованию, и это требовало временных и финансовых затрат, то перевод проекта в дистанционный формат изменил ситуацию в корне.

На странице проекта для руководителей образовательных организаций работают горячие линии, проводятся юридические консультации по вопросам деятельности образовательной организации и, прежде всего, трудового права в условиях введения самоизоляции

В апреле мы провели два заседания в новом формате: одно — «Школа в условиях дистанта» и второе — с участием экспертов по образовательному и трудовому праву. В рамках заседания клуба эксперты обсуждают шаги системы образования в условиях дистанта, разбирают кейсы и делятся опытом. Таким образом, несмотря на стрессовую ситуацию и сложности, возникшие в организационном, технологическом плане, система образования адаптируется к ней, а школы стали центром объединения, поддержки и помощи семье и обществу. Участие профильных экспертов от нашего филиала (по трудовому и образовательному праву) позволило участникам образовательного процесса напрямую обратиться с актуальными для них вопросами.

— Алтайский филиал РАНХиГС — вуз, который отличает особое активное участие в социальной жизни Алтайского края. Как в этот непростой период вы работаете? С кем и в каких форматах взаимодействуете?

— Академия прилагает все усилия, чтобы студенческая жизнь по-прежнему была насыщенной. Ни одно направление не прекратило работу. Студенческая жизнь перешла в дистанционный формат: онлайн-экскурсии, спектакли, концерты, тренинги, мастер-классы, интеллектуальные игры, квизы, показ и обсуждение фильмов, флешмобы и многое другое. Активно работает студенческий совет, проводя мероприятия в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы еженедельно готовим различные интересные мероприятия — научные, обучающие, познавательные, развлекательные, — которые проводятся дистанционно. Студенты выбирают интересный для себя формат и тематику. Приятно осознавать, что ребята умеют эффективно организовать свое личное время.

Мы не остались в стороне от всероссийской акции #Мы вместе. Наши волонтеры доставляют продукты, лекарства и товары первой необходимости пожилым и маломобильным жителям Алтайского края. Студенты в составе Народной дружины «Барнаульская» Центрального района совместно с сотрудниками полиции участвуют в рейдах по охране общественного порядка, в том числе проводят беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Студенты филиала приняли участие во Всероссийской образовательной акции по определению уровня цифровой грамотности «IТ-диктант», продолжается работа научных кружков и клубов, ребята с большим интересом принимают в них участие, осваивая информационно-коммуникационные технологии уже в новом для них формате взаимодействия с наставниками, по которым они очень скучают.

Не скажу ничего нового, но нам всем очень не хватает живого, а не дистанционного общения! Ведь самое ценное в академии — это люди и наша особая атмосфера. Тем не менее мы стремимся использовать это время как открытие новых возможностей.

— Что бы вы пожелали нашим читателям и студентам?

— После окончания этой непростой для всей страны ситуации мы сделаем выводы и решим, что лучшее, из того, что мы делаем сегодня, возьмем с собой. А сегодня нам всем необходимо прожить этот период. Оставаться здоровыми, оставаться дома. Берегите себя! Обращайтесь к нам за помощью, если возникнет необходимость. У нас работают телефонные горячие линии психологической и юридической помощи. Дорогие студенты, используйте все возможности для саморазвития, не опускайте руки и не ленитесь, ведь именно от ваших стараний в учебе зависит будущее.