5 августа на традиционной встрече с сибирскими журналистами, которая на этот раз прошла в онлайн-формате, гендиректор «Tele2» Сергей Эмдин прокомментировал самые обсуждаемые темы в отрасли связи. В частности, он рассказал, почему из-за пандемии можно ожидать роста тарифов, когда состоится запуск 5G и переход на цифровые SIM-карты в России.

Почему тарифы могут вырасти

— В период пандемии операторы связи пострадали. Мы не потеряли 80−90% выручки, как бизнес в некоторых других отраслях. Но, если я скажу, что телекоммуникационные компании что-то приобрели во втором квартале 2020 года, это будет неправда.

На первый взгляд кажется, что от пандемии мы должны были только выиграть: наш продукт стал более востребован, работа продолжалась, абоненты потребляли еще больше мобильного интернета. Вроде бы все хорошо.

Что произошло по факту: мы увидели резкий рост трафика и при этом никакого роста выручки. Так случилось потому, что 95% трафика у нас находится в пакетных тарифах. Наши клиенты стали более внимательно следить, сколько трафика они тратят из пакетов и начали расходовать его интенсивнее.

Количество платящих абонентов уменьшилось. До пандемии у среднестатистического пользователя было несколько SIM-карт, а в период активной фазы карантина люди сократили их число. Оставили одну «симку» и использовали ее более полно, выбирали один более подходящий для себя пакет услуг.

95% трафика находится в пакетных тарифах. Архив компании Tele2.

При снижении показателя ARPU (месячный доход с одного абонента) сокращается выручка на каждый потребленный гигабайт. При этом отрасль пострадала от того, что часть доходов исчезла — от SMS, роуминга.

Отрасль несет потери. И это оказывает давление в том числе и на цены. Как ситуация будет меняться дальше, сказать сложно, потому что мы работаем в условиях рынка.

Если примерить на себя роль независимого эксперта, то скажу, что цены на связь будут повышаться в ближайшем будущем. Но резкого их роста не произойдет, поскольку конкуренция большая.

Операторы постараются, чтобы выручка с одного гигабайта повышалась. Роста цен «в лоб» не случится, но появятся новые продукты с другим наполнением тарифов.

Что касается долгосрочной перспективы, то здесь я оптимист. Привычки использования цифровых продуктов, которые люди приобрели за время карантина, никуда не денутся. Мир, который мы готовились встретить в 2021—2022 годах, наступил уже сейчас.

В этом смысле операторы связи находятся в выигрыше. Но отрасли требуется перестройка, чтобы она без шоковых мер научилась монетизировать возросший спрос.

Смартфон. Телефон. СС0

Когда в России появится 5G

— Пока не совсем понятно, зачем эта технология нужна простому пользователю мобильного интернета. Массовой потребности в ней нет, а локальная есть, может быть, только у геймеров. Все нужды абонентов, на которые существует платежеспособный спрос, удовлетворяет технология 4G.

В этом заключается большая дилемма 5G: технический прогресс движется в сторону внедрения технологии, но новых видов использования мобильной связи на ее основе все еще не возникло.

Многие страны массово закупали оборудование 5G в прошлом году. Поводов для использования этой технологии несколько. Во-первых, престиж. Престижно внедрять новшества, даже если они пока никому особенно не нужны.

Во-вторых, эффективное использование спектра. Частоты, на которых работает 5G, позволяют операторам предоставлять хорошее качество услуг связи в мегаполисах.

В России до сих пор не решен вопрос, на каких частотах будет развиваться 5G. Скорее всего, из-за этого нет и массового коммерческого развития. Мы видим большое количество пилотных зон в разных частях страны, где операторы опробуют технологию, предлагают ее потестировать.

Думаю, нам придется подождать два-три года, прежде чем мы увидим сети пятого поколения в Москве, Петербурге и других крупных городах. От принятия решения, на каких частотах будет развиваться 5G, до покупки оборудования пройдет несколько лет.

Я думаю, что большой трагедии в этом нет. Как показывает опыт зарубежных стран, устойчивый спрос на 5G пока отсутствует.

Есть еще один негативный фактор, связанный с развитием этой технологии, о котором я не могу не упомянуть, — это радиофобия. В сознании некоторых людей технология 5G каким-то образом связалась с распространением коронавируса.

Даже в тех регионах, где нет сетей пятого поколения и никогда не было, с ними борются (и зачастую вандальными методами). Поэтому, возможно, и неплохо, что у нас пока таких сетей нет — не будет лишних слухов.

А со временем, я надеюсь, наука докажет, что 5G не несет никакого вреда здоровью населения, и к этому моменту уже будет опыт ее использования в других странах. Тогда, внедряя новые стандарты связи в России, мы избежим ошибок роста.

Все нужды абонентов , на которые существует платежеспособный спрос , удовлетворяет технология 4G. Архив компании Tele2.

Когда SIM-карты станут электронными

— Я надеюсь, что в 2021 году дистанционное подключение абонентов к сетям мобильной связи станет базовой услугой. Уже сегодня нет никаких причин технического характера, чтобы мы пользовались пластиковой SIM-картой, а не электронной.

Скоро весь процесс подключения абонента будет состоять из контакта с оператором через программный продукт, закачивание специального софта и удаленной регистрации.

«Tele2» больше года является пионером внедрения технологии электронной SIM-карты (e-SIM). Услуга доступна в восьми крупных городах России, но есть ограничения, которые не позволяют сделать ее полностью удаленной.

Во время пандемии спрос на дистанционное обслуживание абонентов вырос. Доставка SIM-карт стала выходом в условиях, когда большинство розничных точек продаж не работало, а люди боялись куда-то лишний раз выйти.

Наши курьеры доставляли SIM-карты бесконтактным способом — оставляли их под дверью или в почтовом ящике. Кроме этого, мы запустили проект с «Яндекс.Такси». Водитель получал два адреса: где забрать симку и куда ее доставить. Нам также удалось запустить продажу SIM-карт в продуктовой рознице, аптеках, на бензоколонках.

Активация карты и регистрация абонента происходит дома через приложение «Tele2». Можно использовать учетную запись портала «Госуслуги». Доля продаж SIM-карт с возможностью саморегистрации за пандемию выросла в два раза — с 5% до 10%. И я уверен, что рост продолжится.

Уже сегодня нет никаких причин технического характера , чтобы мы пользовались пластиковой SIM-картой , а не электронной. Архив компании Tele2.

Какие привычки выработались во время пандемии

Многие товары и услуги, которые раньше потребляли офлайн, теперь ушли в интернет. Самый яркий пример — видеоконференции.

Раньше мы бы с вами встретились физически, а сейчас общаемся с помощью цифрового продукта и удовлетворяем те же потребности, но в новом формате. Востребованность таких сервисов увеличилась как у бизнеса, так и у частных абонентов.

Второй пример — онлайн-образование. Еще недавно было мнение, что учиться обязательно нужно только в аудиториях, когда учитель и ученик общаются лицом к лицу. Сейчас понятно, что это миф. На практике доказано: эффективно учиться можно и онлайн.

Семейные просмотры фильмов дома заменили походы в кинотеатры, а телемедицина — походы к врачам. Раньше эти технологии использовали редкие продвинутые люди, некоторые даже считали их странными. Теперь такие практики стали мейнстримом. В начале карантина люди даже дни рождения и свадьбы отмечали онлайн.

Пандемия когда-нибудь закончится, но мир уже не станет прежним. Я думаю, что мы придем к гибридным формам общения: на самые важные встречи будем приходить лично, во всех остальных случаях — пользоваться видеосвязью.

Жителям больших городов это сэкономит массу времени. Не нужно будет ездить на рутинные встречи и тратить на дорогу два часа времени. Допустим, обучающие лекции легко можно послушать онлайн, а встречаться только на семинарах. Офлайн останется для уникального опыта, рутина уйдет в онлайн.

Интересно, что даже старшее поколение во время пандемии начало активно осваивать цифровые сервисы, изоляция подтолкнула к этому. Например, количество людей старше 55 лет в «Доме по другим правилам» «Tele2» превысило число тех, кому 18−24 года: 18% против 16%.

Онлайн-тренировки, совместный просмотр фильмов, домашние концерты и кулинарные мастер-классы были интересны посетителям всех возрастов. Думаю, что теперь новую волну развития цифровых сервисов уже не остановить.