Будут как новые. В Алтайском крае отремонтируют 40 школ

В Министерстве образования и науки региона рассказали, что в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», рассчитанной на 2022 — 2026 гг, начался капитальный ремонт в краевых образовательных учреждениях. Рассказываем, сколько потратят на работы и где конкретно обновятся детские сады и школы.

Врио министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина уточнила, что программу реализует Министерство просвещения страны.

Спикер рассказывает, что проект не ограничится только ремонтами.

— Подразумевается также масштабное развитие школ: закупка оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду. Идет создание регионального штаба общественного родительского контроля с привлечением лиц, заинтересованных в проведении независимого отслеживания реализации мероприятий программы: педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся, представителей общественных организаций. Также будут созданы центры детских инициатив, которые организуют для развития у детей и подростков креативного мышления, их самореализации, профориентации, социализации.

Кроме того, Говорухина добавила, что в муниципалитетах уже назначены ответственные лица. Дополнительно за ходом проекта будут следить представители Союза женщин России и депутаты Алтайского края.

Отдельное внимание Министерство образования и науки уделяет антитеррористической защищенности учебных заведений. Только на этот пункт планируют потратить 70 млн рублей в рамках софинансирования. Уже подготовлены методические рекомендации с таблицей потребности в финансовом обеспечении на антитеррористическую защищенность для распределения выделяемой субсидии. Их направили в 20 муниципальных органов образования для 31 школы.

В эту программу включено пока 43 объекта, по 40 из них уже заключены государственные контракты и подрядчики приступили к проведению капитального ремонта.

Ремонт в школе. barnaul.org

Всего же, из федерального бюджета на капитальные работы выделили 2 млрд рублей. И еще 660 млн рублей — из региональной казны по соответствующей инвестиционной программе.

Так, уже в 2022 году обновят семь школ в краевой столице, по одной в Бийске и Славгороде. Что касается сел, там предстоит отремонтироватьнаибольшее количество — 24.

В ведомстве добавили, что к ремонтным работам привлекают студентов профильных техникумов и колледжей. Как раз сейчас ребята проходят летнюю производственную или учебную практику. Строительный отряд Алтайского архитектурно-строительного техникума уже участвует в капитальном ремонте школы № 38 города Барнаула.

Справка

В 2021 году программу обновления школ поручил создать глава государства Владимир Путин. Алтайский край стал одним из 12 регионов страны, где отремонтируют наибольшее количество заведений среднего образования.

Правила предоставления и распределения субсидии:

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2463 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования».

№ 2463 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования». Приказ Министерства просвещения РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.01.2022 № 15/25пр «об утверждении программы «Модернизация школьных систем образования».

Одним из обязательных условий участия школ в программе является наличие положительного заключения государственной экспертизы (дата заключения не ранее 2021 года) о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.