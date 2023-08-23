Будут ли выплачивать ежемесячные пособия на детей после выхода из декрета

На данный момент пособия перестают выплачивать, как только родитель выходит из декретного отпуска.
Депутат Госдумы Нина Останина предлагает это изменить, сообщая информацию в своем telegram-канале.
Размер пособия по уходу за ребенком в 2023 году
На сегодняшний день по данным Социального фонда минимальный размер пособия - 8 тыс. 591 рублей 47 копеек.
Максимальный- 33 тыс. 281 рублей 80 копеек.
Сумма зависит от размера среднего заработка родителя за последний год перед декретным отпуском.
Ранее сообщалось кто и какие выплаты может получить на подготовку к школе в 2023 году в Алтайском крае.