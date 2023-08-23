Будут ли выплачивать ежемесячные пособия на детей после выхода из декрета

В Госдуму внесли законопроект, который должен предусматривать сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, если мать вышла из декретного отпуска, а ребенку еще нет полутора лет.

На данный момент пособия перестают выплачивать, как только родитель выходит из декретного отпуска.

Депутат Госдумы Нина Останина предлагает это изменить, сообщая информацию в своем telegram-канале.

Размер пособия по уходу за ребенком в 2023 году

На сегодняшний день по данным Социального фонда минимальный размер пособия - 8 тыс. 591 рублей 47 копеек.

Максимальный- 33 тыс. 281 рублей 80 копеек.

Сумма зависит от размера среднего заработка родителя за последний год перед декретным отпуском.

Ранее сообщалось кто и какие выплаты может получить на подготовку к школе в 2023 году в Алтайском крае.