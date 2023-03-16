16 марта
Рейтинг крупнейших налогоплательщиков
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Жизнь

Будут средства — будет красота. Алтайские бизнесмены рассказали, как потратили бы налоговые деньги, если бы оставили их у себя

Мы спросили у крупных бизнесменов нашего региона, как бы они потратили миллионные суммы налогов, если бы не нужно было вносить их в государственную казну. Наши спикеры подумали не только о собственных предприятиях, но и о родном регионе и городе.

Смайлик. Счастье.
Смайлик. Счастье.
СС0

На молодых и спортивных

Николай Ушаков, генеральный директор санатория «Сосновый бор»:

Я бы распределил эти деньги на три сферы. Первая и самая важная — поддержка сотрудников и повышение уровня зарплат. Таким образом, условия труда и зарплаты станут более привлекательными.

Молодые специалисты должны реализовывать свой потенциал и получать достойную зарплату. Это главное требование к работодателю у молодежи на сегодня. И я считаю, что это правильно.

Вторая сфера тоже касается санатория. Если коротко, то модернизации оборудования, добавления новых методик лечения и оздоровления.

Третья сфера — развитие спорта, но, скорее, любительского. Он должен быть доступным для всех. Хотелось бы, чтобы на территории края появились спортивные площадки с уличными тренажерами и другим инвентарем. А еще — больше профильных магазинов.

И все-таки сейчас, в условиях СВО, все денежные средства я направил бы на поддержку российской армии. На закупки инвентаря, оборудования и вещей первой необходимости.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

На поликлиники и трубные головки

Александр Атабаев, генеральный директор компании «Турбопласт — А»:

Посмотрел я сейчас, как у нас поликлиники работают. Вроде бы и государственных вложений немало. А вот грамотных специалистов не хватает. Не знаю, стал бы я в здравоохранение вкладывать. Но не потому, что не хочу, а потому, что не понимаю, поможет ли это.

А если честно, то если бы эти деньги у меня остались, я бы повысил зарплату всем своим сотрудникам и купил новое оборудование. Вот, трубную головку, например.

Александр Атабаев, директор предприятия – производителя пластиковых труб &quot;Трубопласт-А&quot;.
Александр Атабаев, директор предприятия — производителя пластиковых труб «Трубопласт-А».
Олег Богданов

На будущих и нынешних специалистов

Константин Воропаев, генеральный директор Единого расчетного центра Барнаула:

Основной проблемой, в том числе Алтайского края, считаю отток молодежи и квалифицированных кадров. Это происходит потому, что слишком сильно ощущается разрыв между уровнем жизни Москвы и регионов. Вот на исправление этого и стоит вкладывать деньги.

Начать с медицины и образования. Поликлиник и школ. Отдельно стоит сказать про второе. Уровень среднего базового образования должен быть выше. Для этого нужно повышать зарплаты и квалификацию учителей.

Если в этих двух сферах — образования и здравоохранения — навести порядок, уезжать будут гораздо меньше. Вообще, я считаю, что уплаченные налоги должны оставаться в регионе и направляться на его развитие, чтобы ликвидировать разницу между столицей и регионами.

Константин Воропаев.
Константин Воропаев.
Анна Зайкова.

На красоту города

Игорь Афонин, директор компании по производству транспортерных сеток «Аксоид»:

Я бы, в первую очередь, что-нибудь покупал и строил. Например, новые цеха и станки. Работникам бы зарплату повысил. Я и так стараюсь это делать, а были бы еще деньги…

А если более глобально, то сделал бы город красивее. Поправил дороги, добавил зелени и поставил побольше лавочек. Я же гуляю по Барнаулу и вижу, где хорошо, а где еще не очень. Не хватает приличных дорог для пешеходов, а для автомобилистов — парковок, чтобы всем удобно было.

Можно сказать, что я уже начал немного менять мир вокруг. Наше предприятие находится рядом с церковью. На ее территории я уже поставил несколько лавочек. Главное — начать.

Игорь Афонин, директор компании «Аксоид».
Игорь Афонин, директор компании «Аксоид».
Анна Зайкова.

На бизнес

Виктор Гудяк, генеральный директор лабораторной службы «Хеликс»:

Будь у меня возможность, я бы вкладывался в сферу здравоохранения максимально. Причем, не только в государственные медучреждения, но и в частные. Открывал бы новые клиники и развивал бы те, что уже есть.

Во-первых, это стимул для развития предпринимательства в крае: новые рабочие места, хорошие зарплаты. Во-вторых, к сожалению, люди всегда будут болеть, поэтому доступность помощи — это крайне важно.

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