Бумажный российский паспорт будут аннулировать после получения электронного

Паспорт на бумажном носителе аннулируют, так как гражданин России не может иметь одновременно два действительных паспорта.

При этом, по словам представителя МВД, выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Выдавать паспорта с электронным носителем информации планируется на добровольной основе, начиная с 14-летнего возраста.

Порядок его выдачи и пилотные регионы определит правительство. Пока прорабатывается вопрос о том, какие сведения будут размещаться на визуальной части паспорта с электронным носителем и на его электронном носителе.

Ранее сообщалось, что на первоначальном этапе количество таких паспортов составит не менее 100 тысяч.