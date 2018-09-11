Бургер по-губернаторски: блюдо в честь Томенко появилось в меню барнаульского ресторана (видео)

12 сентября ресторан быстрого питания BUFFALO запускает долгожданную новинку — в меню заведения появится именной бургер, названный в честь нового губернатора Алтайского края, избранного в минувшие выходные.

Как сообщалось ранее, новый бургер должен был быть назван в честь избранного главы региона. Среди более чем 20 возможных версий, авторы проекта остановились на варианте названия «Губернаторский бургер». Именно так будет именоваться уникальное блюдо в меню кафе BUFFALO.

Как отмечают авторы кулинарного проекта, «Губернаторский бургер» приготовлен исключительно из алтайских продуктов: чесночной булочки собственного производства, куриной котлеты из рубленого филе, листьев салата, томатов и эксклюзивного деревенского соуса.

Общий вес изделия составляет около 330 граммов, цена 199 рублей.*

Евгений Ноздрачев,

директор по развитию ресторана BUFFALO:

Нами было принято решение о перечислении пяти рублей с каждого проданного «Губернаторского бургера» на счет Алтайского краевого отделения «Российского детского фонда». Тем самым мы и наши посетители в очередной раз обратим внимание на вопросы развития благотворительности и добровольчества в нашем регионе.

Напомним, во всем мире существует признанная практика называть блюда именами президентов и лидеров государств. Так, в лучших традициях фаст-фуда уже существует бургер имени Барака Обамы, суп в честь Мао Цзэдуна и десерт Дональда Трампа.

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