8 января
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Жизнь

Бурные зеленые волны создали необычные ледяные скульптуры на Телецком озере. Фото

Алтайский биосферный заповедник опубликовал снимки зимнего Телецкого озера. Красивейшие волны и естественные ледяные скульптуры запечатлели Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

Волны создали необычные ледяные скульптуры на Телецком озере.
Волны создали необычные ледяные скульптуры на Телецком озере.
Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Новый для древнего озера год начался с сильнейших ветров, которые стихали лишь на пару дней. Южный ветер не умолкает ни днем, ни ночью, вызывая большие волны и перекладывая камни на берегу.

"После каждого удара волны о скалистый берег в воздух вздымаются бесчисленные капли воды, которые попадая на охлажденные поверхности, образуют ледяную глазурь. Так в череде циклов замерзания и оттаивания, формируется причудливый парк ледяных скульптур на берегу", - пишут авторы снимков.

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