Ушел из жизни известный алтайский юрист, педагог и экс-зампрокурора

7 января ушел из жизни Заслуженный юрист РФ, бывший сотрудник органов прокуратуры, кандидат юридических наук Николай Макеев. В последние годы он был заведующим кафедрой судебной, административной и прокурорской деятельности Алтайского филиала РАНХиГС. Всю жизнь он посвятил служению народу и государству

В 1986 году Николай Макеев получил юридическое образование по специальности «Правоведение», с 1987 года замещал должности прокурора отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних, прокурора отдела кадров прокуратуры Алтайского края, заместителя прокурора города Новоалтайска, начальника отдела кадров прокуратуры Алтайского края, первого заместителя прокурора Республики Хакасия, заместителя прокурора Республики Алтай.

Николай Макеев. РАНХиГС

В 2018 году начал преподавать в Алтайском филиале РАНХиГС. Опытный руководитель с более чем 30-летним стажем, он заведовал кафедрой судебной, административной и прокурорской деятельности, пользуясь заслуженным авторитетом среди студентов и коллег. В их памяти он останется добрым, отзывчивым, принципиальным человеком, готовым всегда помочь словом и делом.

Николай Макеев неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени. В 2009 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Хакасия», а в 2019 году – «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Прощание с Николаем Макеевым состоится 9 января с 13.30 до 15.00 в Барнауле, на ул. Аносова, 8.

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