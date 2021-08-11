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Жизнь

Бурятские полицейские избили подростка, гулявшего вечером без родителей

В Бурятии полицейские избили 17-летнего подростка, которого задержали на улице и доставили в отдел, сообщает «Ариг Ус».

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

Подростка задержали за нарушение комендантского часа. Домой он вернулся с синяками и в порванной одежде.

Следы побоев зафиксировали. Об избиении в полицию и СК заявила мать несовершеннолетнего.

«По заявлению о применении насилия сотрудниками полиции к подростку возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, в рамках которого подлежат установлению все обстоятельства доставления молодого человека в отделение внутренних дел», — пояснили в региональном СК.

По некоторым данным, следователи проверяют версию о причастности к избиению одного из руководителей отдела.

Если подросток рассказал правду, то ему еще повезло: в Бурятии троих полицейских будут судить за изнасилование другого задержанного мальчика.

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