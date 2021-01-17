Бутылка на тысячи долларов. Одесские рабочие откопали в траншее коньяк, которому более 100 лет

Бутылка была найдена во время прокладки кабеля у коньячного завода «Шустов». Предполагается, что данная марка напитка выпускалась на предприятии в период с 1899 по 1906 год.
По оценке директора музея стоимость найденного коньяка может быть оценена в сумму от 12 до 40 тысяч долларов. Он добавил, что бутылка находится в отличном состоянии.
«Этот коньяк выпускал завод „Шустов“ с 1899 по 1906 год! Коньяку больше 100 лет!» — написал на своей странице Дяченко.
Life отмечает, что найденный алкогольный напиток будет передан музею после дегустации.