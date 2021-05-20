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Жизнь

Бутылку с угрозами «пустить контейнеровозы под откос» нашли в Новосибирской области

В Новосибирской области силовики ищут автора послания, пригрозившего закидать железнодорожный состав коктейлями Молотова, сообщает НГС.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

18 мая в полицию поступило сообщение о странной находке на перегоне Барабинск — Труновская.

При обходе путей монтер обнаружил две стеклянные банки и бутылку, обмотанную проволокой.

«В бутылке — письмо с текстом: „Если к нам не прислушаются, то в ближайшее время пара-тройка контейнеровозов может оказаться под откосом. Либо пара-тройка нефтеналивных. Достаточно двух бутылок коктейля Молотова“», — рассказал источник в правоохранительных органах.

В дежурной части ЛУВД станции Барабинская информацию подтвердили и пояснили, что пока никого не задержали по подозрению.

«В действиях неустановленного лица усматриваются действия, предусмотренные статьей УК РФ „Террористический акт“. По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили изданию.

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