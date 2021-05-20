Бутылку с угрозами «пустить контейнеровозы под откос» нашли в Новосибирской области

18 мая в полицию поступило сообщение о странной находке на перегоне Барабинск — Труновская.
При обходе путей монтер обнаружил две стеклянные банки и бутылку, обмотанную проволокой.
«В бутылке — письмо с текстом: „Если к нам не прислушаются, то в ближайшее время пара-тройка контейнеровозов может оказаться под откосом. Либо пара-тройка нефтеналивных. Достаточно двух бутылок коктейля Молотова“», — рассказал источник в правоохранительных органах.
В дежурной части ЛУВД станции Барабинская информацию подтвердили и пояснили, что пока никого не задержали по подозрению.
«В действиях неустановленного лица усматриваются действия, предусмотренные статьей УК РФ „Террористический акт“. По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили изданию.