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Жизнь
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Бутину без объяснения оставили в изоляторе после частичного признания вины

Администрация американской тюрьмы отказалась переводить обвиняемую во вмешательстве в политику США россиянку Марию Бутину из одиночной камеры. Об этом «Известиям» сообщил отец студентки.

Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным.
Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным.
Личная страничка Марии Бутиной в Facebook.

По его словам, никто официально не пояснил причину отказа перевода.

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Политика

«Нам недавно удалось поговорить с Машей по телефону. До сих пор ее держат в изоляторе, хотя должны были перевести оттуда еще 19 декабря. Пока режим сегрегации продлили на семь дней — до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше», — рассказал Валерий Бутин.

Отец Марии уверен, что дочь могут оставить в одиночной камере до слушания по делу, чтобы таким образом оказывать на нее давление. Изначально Марию поместили в одиночную камеру на 30 дней за то, что она передала другой заключенной номер телефона своего адвоката. По условию содержания, Мария находится в одиночной камере 22 часа в сутки и может выйти из нее только на два часа.

«Поймите, сама причина помещения Марии в одиночную камеру — просто абсурдна. Зачем ее нужно держать в изоляции от других? Чем она угрожает другим заключенным? У нее были абсолютно нормальные отношения с остальными женщинами в тюрьме. Она не создавала никаких проблем. Поэтому оказание давления — это единственное для меня объяснение действий американской стороны» — отметил Валерий Бутин.

Ранее СМИ сообщали, что Мария Бутина согласилась сотрудничать со следствием и взяла на себя ответственность за нарушение законов США об иностранных агентах. В отличие от первоначального обвинения, в судебных документах больше не фигурируют статьи о шпионаже.

Следующее заседание по делу Бутиной назначено на 12 февраля 2019 года.

Арест Бутиной

Уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля, с ноября она находилась в одиночном заключении.

13 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве поддержат любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США. Захарова назвала сложившуюся вокруг Бутиной ситуацию политическим шантажом:

Всё, что происходит вокруг неё, не имеет никакого отношения ни к юриспруденции, ни к правосудию, ни к следствию, а является исключительно политическим давлением, шантажом, и применяется огромная линейка инструментария по психологическим экспериментам над ней.

В Госдуме также считают, что Бутина приняла решение под давлением. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал процесс над Бутиной «современной политической инквизицией», пишет РИА Новости.

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