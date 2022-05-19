Буйство цвета. Altapress.ru показал, где можно провести весеннюю фотосессию

Altapress.ru прогулялся по весеннему дендрарию, чтобы показать вам красоту в фоторепортаже. Жаль, что запахи еще не научились передавать через интернет.

В дендрарий ведет дорожка через аллею ореха маньчжурского. По пути можно полюбоваться коллекциями многолетних растений — молочая, флоксов, ирисов и сотнями видов других. Только ирисов — 500 сортов всего лишь на двух грядках.

Понаблюдать за всем этим нужно не сходя с аллеи — таковы правила.

Вся территория разделена на несколько зон, где отдельно друг от друга представлены растения Северной Америки, Японии, Китая, Средней Азии, Южной Европы, Европейской России, Дальнего Востока, Европейской России, Восточной и, разумеется, Западной Сибири. Так что, можно считать, что мы буквально гуляем по разным регионам и даже континентам.

«Южной Америки нет — климат не позволяет. Бананы у нас растут, но только в теплицах», — отметил Александр Канарский, руководитель отдела НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко.

Зато буйным цветом по дендрарию разошлись акации, барбарис, рододендрон, яблони, а также сотни видов сирени и многих-многих видов растений.

Цветение в дендрарии. Весна. Анна Зайкова.

Трава здесь не обработана от клещей. Однако гулять безопасно — если не сходить с дорожек.

Торопитесь, ведь весенние растения от жары отцветут быстрее, чем обычно.