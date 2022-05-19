19 мая
﻿
Жизнь

Буйство цвета. Altapress.ru показал, где можно провести весеннюю фотосессию

Altapress.ru прогулялся по весеннему дендрарию, чтобы показать вам красоту в фоторепортаже. Жаль, что запахи еще не научились передавать через интернет.

Цветение в дендрарии. Весна.
Цветение в дендрарии. Весна.
Анна Зайкова.

В дендрарий ведет дорожка через аллею ореха маньчжурского. По пути можно полюбоваться коллекциями многолетних растений — молочая, флоксов, ирисов и сотнями видов других. Только ирисов — 500 сортов всего лишь на двух грядках.

Понаблюдать за всем этим нужно не сходя с аллеи — таковы правила.

Вся территория разделена на несколько зон, где отдельно друг от друга представлены растения Северной Америки, Японии, Китая, Средней Азии, Южной Европы, Европейской России, Дальнего Востока, Европейской России, Восточной и, разумеется, Западной Сибири. Так что, можно считать, что мы буквально гуляем по разным регионам и даже континентам.

«Южной Америки нет — климат не позволяет. Бананы у нас растут, но только в теплицах», — отметил Александр Канарский, руководитель отдела НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко.

Зато буйным цветом по дендрарию разошлись акации, барбарис, рододендрон, яблони, а также сотни видов сирени и многих-многих видов растений.

Цветение в дендрарии. Весна.
Цветение в дендрарии. Весна.
Анна Зайкова.

Трава здесь не обработана от клещей. Однако гулять безопасно — если не сходить с дорожек.

Торопитесь, ведь весенние растения от жары отцветут быстрее, чем обычно.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость