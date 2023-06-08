Буйство цветов и "пушистый" фонтан. Как жара повлияла на природу Алтая, показали в заповеднике

С наступлением настоящей жары на берегах Телецкого озера массово зацвели летние виды растений. Желтые, оранжевые и белоснежные - они укрыли землю цветастым ковром.
Жаркая погода в начале июня, наконец, расковала горные льды, которые не могли сойти еще с весны. Огромные массы талой воды понеслись вниз и забурлили в водопадах. Так водопад Корбу превратился в большую стену из белой пены, что поднимает облака брызг.
Местные жители говорят, что давно не видели Корбу таким "пушистым" и шумным.
"Именно в такую большую воду раскрывается вся мощь Корбу, когда из скромной горной реки появляется ревущий монстр", - делятся в пресс-службе.
Раскрылось во всей красе Телецкое озеро. Оно радует глаз обилием красок.
Полюбуйтесь летним фоторепортажем и вы.