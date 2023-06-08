8 июня
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Жизнь

Буйство цветов и "пушистый" фонтан. Как жара повлияла на природу Алтая, показали в заповеднике

Жара держит в своей власти Алтай почти неделю. За это время на берегах Телецкого озера распустились яркие летние цветы, а водопад Корбу набрался сил и мощно забурлил. Фотографиями поделилась пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

Летнее Телецкое озеро
Летнее Телецкое озеро
Фото - Евгений Веселовский

С наступлением настоящей жары на берегах Телецкого озера массово зацвели летние виды растений. Желтые, оранжевые и белоснежные - они укрыли землю цветастым ковром.

Летние цветы
Летние цветы
Фото - Лия Светлояр
Летние цветы
Летние цветы
Фото - Лия Светлояр

Жаркая погода в начале июня, наконец, расковала горные льды, которые не могли сойти еще с весны. Огромные массы талой воды понеслись вниз и забурлили в водопадах. Так водопад Корбу превратился в большую стену из белой пены, что поднимает облака брызг.

Местные жители говорят, что давно не видели Корбу таким "пушистым" и шумным.

"Именно в такую большую воду раскрывается вся мощь Корбу, когда из скромной горной реки появляется ревущий монстр", - делятся в пресс-службе.

Раскрылось во всей красе Телецкое озеро. Оно радует глаз обилием красок.

Летнее Телецкое озеро
Летнее Телецкое озеро
Фото - Евгений Веселовский
Летнее Телецкое озеро
Летнее Телецкое озеро
Фото - Евгений Веселовский

Полюбуйтесь летним фоторепортажем и вы.

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