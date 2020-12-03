Бузова допрыгалась и сломала два ребра

Неугомонная певица и телеведущая Ольга Бузова в результате участия в левом шоу на Первом канале сломала два ребра. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года

Как пишет издание, Бузова пришла в «Ледниковый период», совершено не умея кататься на коньках.

Но благодаря тренерам и огромному желанию (а мы добавим, что возможно благодаря и крупному гонорару) у Бузовой стало кое-что получаться на льду.

Но шоу это не только счастливые улыбки.

На последних тренировках начинающая фигуристка почувствовал боль в груди.

Бузову доставили в больницу и сделали снимки. Рентген показал переломы двух ребер, полученные, вероятно, при падении после прыжков.

В сеть даже выложили медсправку Бузовой и прописанные варианты лечения.