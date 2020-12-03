Бузова допрыгалась и сломала два ребра

Как пишет издание, Бузова пришла в «Ледниковый период», совершено не умея кататься на коньках.
Но благодаря тренерам и огромному желанию (а мы добавим, что возможно благодаря и крупному гонорару) у Бузовой стало кое-что получаться на льду.
Но шоу это не только счастливые улыбки.
На последних тренировках начинающая фигуристка почувствовал боль в груди.
Бузову доставили в больницу и сделали снимки. Рентген показал переломы двух ребер, полученные, вероятно, при падении после прыжков.
В сеть даже выложили медсправку Бузовой и прописанные варианты лечения.