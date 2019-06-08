Бузова эффектно привела на «Премию МУЗ-ТВ» верблюдов, но тарелку ей не дали

Певица и телеведущая Ольга Бузова прибыла на «Премию МУЗ-ТВ 2019» на троне египетских фараонов, который сопровождали верблюды. Превратив свое появление в шоу, она не получила ожидаемый приз — тарелку МУЗ-ТВ за «Лучшее женское видео» с клип WI-FI, пишет muz-tv.ru . Эмоциями дива поделились на страницах соцсетей.

Ольге удалось передать образ египетской царицы. Перед публикой она предстала в белом, богато украшенном наряде, сидела с идеально ровной спиной, а у ее ног стояли большие вазы с фруктами. Девушку сопровождали мужчины в красочных костюмах и верблюды. Такой выход Бузовой восхитил поклонников, которые проскандировали слова ее нового шедевра «Водица», но она получила и множество упреков за то, что мучила животных.

Ей посоветовали быть ближе к простым людям. Такая акция тоже была запланирована: на красной дорожке певица пообщалась со своими поклонниками, встав перед ними на колени.

Приз, за которым приезжала Бузова, достался Полине Гагариной с клипом «Выше головы». «Ну что, мои родные, в этом году мы с вами не взяли тарелку МУЗ-ТВ, в номинации „Лучшее женское видео“ на песню Wi-Fi, но мы гордо держим голову и продолжаем двигаться дальше!», — написала Бузова в Instagram.