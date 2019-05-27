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Жизнь

Бузова предложила Киркорову спеть дуэтом на Евровидении-2020

Ведущая «Дома-2», дизайнер и певица Ольга Бузова предложила звезде отечественной эстрады Филиппу Киркорову вместе выступить на международном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Обращение к артисту опубликовано на ее странице в социальной сети Instagram, пишет ФАН.

Ольга Бузова на Мальдивах. Январь 2019 года.
Ольга Бузова на Мальдивах. Январь 2019 года.
https://www.instagram.com/buzova86/

Бузова не смогла прийти на музыкальную премию RU. TV и получить свой приз в номинации «Лучший и огромный фан-клуб», потому что была в гастрольном туре. За нее статуэтку забрал Киркоров, которого певица поблагодарила.

«Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты ничего и никого не боишься, и идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король. А по Евровидению… Может, там и презентуем наш дуэт?» — написала Ольга.

Финальная часть музыкального песенного конкурса «Евровидение-2019» прошла в Тель-Авиве. Победу одержал голландский исполнитель Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянский певец Mahmood, а третье — Сергей Лазарев с композицией Scream.

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