Бузова рассказала о предстоящей операции

После того, как Бузова стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период», поклонники программы постоянно критикуют теледиву и просят убрать ее из проекта.
Ягудин посоветовал телеведущей реалити-шоу «Дом-2» не обращать внимания на недоброжелателей, поскольку они есть у всех и будут всегда.
«Я желаю хотя бы один процент трудоспособности Оли тем, кто привык ее хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать», — цитирует его StarHit.
По словам фигуриста, 34-летняя ведущая «Дома-2» много тренируется и постоянно над собой работает и растет от номера к номеру, пишет News.ru.
Сама Бузова посетовала, что после окончания «Ледникового периода» ляжет под скальпель — из-за тяжелых физических нагрузок у телезвезды постоянно воспаляется косточка на ноге.