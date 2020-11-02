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Жизнь

Бузова рассказала о предстоящей операции

Известный фигурист Алексей Ягудин заявил, что певица Ольга Бузова — достойная участница «Ледникового периода» на Первом канале. Таким образом он ответил ее хейтерам.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

После того, как Бузова стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период», поклонники программы постоянно критикуют теледиву и просят убрать ее из проекта.

Ягудин посоветовал телеведущей реалити-шоу «Дом-2» не обращать внимания на недоброжелателей, поскольку они есть у всех и будут всегда.

«Я желаю хотя бы один процент трудоспособности Оли тем, кто привык ее хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать», — цитирует его StarHit.

По словам фигуриста, 34-летняя ведущая «Дома-2» много тренируется и постоянно над собой работает и растет от номера к номеру, пишет News.ru.

Сама Бузова посетовала, что после окончания «Ледникового периода» ляжет под скальпель — из-за тяжелых физических нагрузок у телезвезды постоянно воспаляется косточка на ноге.

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