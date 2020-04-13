Бузова, рыдая, обстригла сама себя в прямом эфире

Певица и телеведущая Ольга Бузова ввязалась на карантине в очередной челлендж. В прямом эфире ей пришлось обстричь свои волосы, из-за чего девушка расплакалась.

Такое «жестокое» задание ей дал партнер по игре Гусейн Гасанов. «Оля, ты очень любишь свои волосы, так отрежь их», — сказал он.

Бузова взялась за ножницы и выполнила задание, не скрывая эмоций.

«Никогда не думала, что ввяжусь в это, а еще и не раз. Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля, нелегко мне даются. Но я сильная. И знаю, что вы меня поддержите! Я не умею бросать начатое на полпути. Сложное решение для девушки — но я смогла», — заявила она поклонникам.

Впрочем, уже на следующий день певица утешилась и смирилась с новой прической. Она даже показала своим подписчикам несколько образов с короткой стрижкой.