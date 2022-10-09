10 октября
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Жизнь

Бузова станцевала на шесте и получила тонну критику

Российская ведущая и певица Ольга Бузова выложила в соцсети танец, в котором она крутится на шесте. Однако ее подписчики не оценили такой трюк и раскритиковали в комментариях.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Соцсети Ольги Бузовой

Ольга Бузова поделилась в соцсетях с подписчиками фрагментом записи одного из выступлений в Москве.

Там она поет в обтягивающим латексном костюме и высоких черных сапогах. А после начинает крутиться на шесте, установленном на сцене.

Танец Ольги Бузовой
Танец Ольги Бузовой
Соцсети Ольги Бузовой

Однако подписчики были недовольны таким вызывающем шоу и раскритиковали певицу:

«Откуда такое великое желание быть стрипухой? И все больше и больше скатываться в пошлятинку».

Также подписчики не упустили шанс поиронизировать на тему, как не сломался шест, заплатили ли за это зрителям и т.д.

Однако были и те, кто оценил такой шаг. Они похвалили актрису за «шикарную энергетику» и за поднятие настроения.

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